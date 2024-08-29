В РФ появилась крупнейшая облачная библиотека с видео

CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин заявил, что создание единого хранилища помогло сократить дублирование контента. Он пояснил, что при повторной загрузке одного и того же видео пользователями на различные платформы, система автоматически удаляет копии. Кроме того, он отметил улучшение в обучении рекомендательных систем, что позволит авторам увеличивать охват аудитории, а пользователям находить более релевантный и увлекательный контент.