rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

В РФ появилась крупнейшая облачная библиотека с видео

В РФ появилась крупнейшая облачная библиотека с видео

29 августа 2024, 06:38
Фото: Pxhere
В РФ появилась крупнейшая облачная библиотека с видео
VK на базе собственной разработки one-cloud объединила в едином хранилище видео с платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео, сообщили в компании.

Общий объем превысил 1,5 эксабайта, что составляет свыше 1,5 миллиарда гигабайт. Это самое крупное собрание видеоматериалов среди платформ в России. В архиве находится вся коллекция VK Видео: телешоу, музыкальные клипы, короткие видео, авторские работы, телесериалы, прямые трансляции через VK Play и уникальный контент проекта VK Originals.

В летний период 2024 года ежедневный объем загружаемых новинок контента достигал 1 петабайта. Это колоссальное количество видеоматериала, включающее в себя ролики блогеров, дорамы, любительские работы, анимацию и спортивные события.

Где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube
Узнать подробнее



Создание облачной видеотеки повысило надежность хранения медиафайлов. В случае поломки некоторых серверов в дата-центрах информация автоматически восстанавливается и копируется на альтернативные носители.

CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин заявил, что создание единого хранилища помогло сократить дублирование контента. Он пояснил, что при повторной загрузке одного и того же видео пользователями на различные платформы, система автоматически удаляет копии. Кроме того, он отметил улучшение в обучении рекомендательных систем, что позволит авторам увеличивать охват аудитории, а пользователям находить более релевантный и увлекательный контент.

Читайте также о том, где смотреть мультики после ограничения скорости Youtube.

Читайте также:
Где смотреть мультики после ограничения скорости YoutubeК чему привели проблемы с доступом в YoutubeКак проходит замедление Youtube в России
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Видео
Подпишитесь
В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка
Вчера, 17:34
Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги
Вчера, 19:03
Природный пожар в Ростовской области охватил 25 гектаров у хутора
Вчера, 18:35
В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
Вчера, 17:54
Появилось видео крупного пожара в Ростовской области
Вчера, 17:30
Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области
Вчера, 13:03