В РФ появилась крупнейшая облачная библиотека с видео

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Published Сегодня, 06:38
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Общий объем превысил 1,5 эксабайта, что составляет свыше 1,5 миллиарда гигабайт. Это самое крупное собрание видеоматериалов среди платформ в России. В архиве находится вся коллекция VK Видео: телешоу, музыкальные клипы, короткие видео, авторские работы, телесериалы, прямые трансляции через VK Play и уникальный контент проекта VK Originals.
В летний период 2024 года ежедневный объем загружаемых новинок контента достигал 1 петабайта. Это колоссальное количество видеоматериала, включающее в себя ролики блогеров, дорамы, любительские работы, анимацию и спортивные события.
Создание облачной видеотеки повысило надежность хранения медиафайлов. В случае поломки некоторых серверов в дата-центрах информация автоматически восстанавливается и копируется на альтернативные носители.
CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин заявил, что создание единого хранилища помогло сократить дублирование контента. Он пояснил, что при повторной загрузке одного и того же видео пользователями на различные платформы, система автоматически удаляет копии. Кроме того, он отметил улучшение в обучении рекомендательных систем, что позволит авторам увеличивать охват аудитории, а пользователям находить более релевантный и увлекательный контент.
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