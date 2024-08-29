В Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом

Так, вечером 28 августа в Ростове-на-Дону произошла авария. 49-летний водитель Volkswagen Polo двигался по переулку Днепровскому. Недалеко от здания № 122 он решил быстро совершить поворот и не уступил дорогу питбайку KAYO, который ехал по левой стороне. Из-за чего два транспортных средства столкнулись.