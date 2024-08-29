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В Ростове-на-Дону два школьника на байке оказались под колесами иномарки

В Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом

29 августа 2024, 07:08
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростове-на-Дону два школьника на байке оказались под колесами иномарки
В Ростове-на-Дону легковой автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два подростка, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Так, вечером 28 августа в Ростове-на-Дону произошла авария. 49-летний водитель Volkswagen Polo двигался по переулку Днепровскому. Недалеко от здания № 122 он решил быстро совершить поворот и не уступил дорогу питбайку KAYO, который ехал по левой стороне. Из-за чего два транспортных средства столкнулись.

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В ДТП сильно пострадал 14-летний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. Оба парня были доставлены в больницу. Сотрудники полиции уже выясняют все детали инцидента.

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До этого в донском регионе на автодороге М-4 «Дон» два груженных тягача протаранили грузовик.

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