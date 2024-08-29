В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?

Ранее в Ростове-на-Дону за четыре часа эвакуировали три торгово-развлекательных комплекса. Выяснилось, что женщина под видом покупательницы выполняла указания куратора. Ей велели устроить отвлекающие поджоги. Подробнее о преступлении в материале RostovGazeta.