В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Днем 29 августа в Западном районе Ростова-на-Дону эвакуировали всех посетителей и сотрудников торгового центра «Золотой Вавилон». В здании резко вырубилась электроэнергия. Причины перебоя неизвестны.
На улице оказались по меньшей мере 50 человек. Как долго продлится эвакуация, неизвестно. Информации о происшествиях и пострадавших не поступало.
Добавим, что правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.
Ранее в Ростове-на-Дону за четыре часа эвакуировали три торгово-развлекательных комплекса. Выяснилось, что женщина под видом покупательницы выполняла указания куратора. Ей велели устроить отвлекающие поджоги. Подробнее о преступлении в материале RostovGazeta.
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