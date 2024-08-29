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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали Золотой Вавилон. Что там произошло?

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали «Золотой Вавилон». Что там произошло?

29 августа 2024, 09:51
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали Золотой Вавилон. Что там произошло?
В Ростове-на-Дону из «Золотого Вавилона» экстренно эвакуировали примерно полсотни человек, сообщает телеграмм-канал «Это Ростов Новости».

Днем 29 августа в Западном районе Ростова-на-Дону эвакуировали всех посетителей и сотрудников торгового центра «Золотой Вавилон». В здании резко вырубилась электроэнергия. Причины перебоя неизвестны.

На улице оказались по меньшей мере 50 человек. Как долго продлится эвакуация, неизвестно. Информации о происшествиях и пострадавших не поступало.

Добавим, что правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.

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Ранее в Ростове-на-Дону за четыре часа эвакуировали три торгово-развлекательных комплекса. Выяснилось, что женщина под видом покупательницы выполняла указания куратора. Ей велели устроить отвлекающие поджоги. Подробнее о преступлении в материале RostovGazeta.

Читайте также о том, что в Ростовской области всех людей эвакуировали из популярного СПА-комплекса под Таганрогом.

#Регина Симакова#Общество#Эвакуация#Отключение света#Последние новости Ростова на сегодня#Торговый центр#Эвакуация ТЦ#Эвакуация людей#Происшествия
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