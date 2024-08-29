В Ростовской области боятся секретной инфекции и гремят взрывы на нефтебазе

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщил, что в городе закрыли детский сад «Кораблик». У воспитанников учреждения выявили вирусную инфекцию.
В садике проведут профилактические мероприятия и дезинфекцию. Для обработки используют специальные средства, которые не навредят дошкольникам.
Мариненко отметил, что вирус особенно активен летом. Родителям также нужно проводить профилактику вируса у себя дома. Специалисты рекомендуют пристальней следить за соблюдением гигиены и не водить детей с симптомами заболевания в общественные места.
Однако, что это за загадочный вирус, глава города так и не назвал. Не ответили на запрос RostovGazeta и представители региональных властей.
Жители Каменска-Шахтинского сообщили об ещё одном взрыве на местной нефтебазе. Он произошёл минувшей ночью и разбудил горожан. Топливное хранилище в Каменском районе полыхает почти сутки после атаки беспилотников.
По словам местных жителей, новый взрыв на нефтебазе был таким сильным, что в небе появилась вспышка. На несколько секунд в городе стало светло, как днём. Зарево увидели даже в соседнем районе.
Тем временем сам пожар усилился. Вероятно, произошла разгерметизация резервуаров с топливом, но официально власти это не подтверждали.
Ещё одна нефтебаза до сих пор горит в Пролетарске. Там пламя не утихает с 18 августа, но площадь самого пожара значительно уменьшилась.
Росстат опубликовал данные об изменении цен на бензин в регионах страны за последнюю неделю. Из информации статистического ведомства следует, что в Ростовской области все марки бензина увеличились в цене.
В среднем за последнюю неделю бензин в регионе подорожал на 24 копейки и сейчас стоит около 59 рублей за литр. Значительней всего выросла цена марки АИ-98. Она подорожала почти на два рубля — до 71,53 рубля за литр.
АИ-92 зафиксировался на цене в 53,54 рубля за литр. На 11 копеек стал дороже бензин марки АИ-95, сейчас его литр обойдётся в 59,92 рубля.
Дизельное топливо за неделю увеличилось в цене на восемь копеек — до 62,79 рубля.
Отметим, что Росстат даёт лишь усреднённые данные по ценам на АЗС в регионе. Местами они могут быть гораздо выше.