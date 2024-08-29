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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Ростовской области боятся таинственной инфекции и тушат нефтебазы

В Ростовской области боятся секретной инфекции и гремят взрывы на нефтебазе

29 августа 2024, 15:02
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области боятся таинственной инфекции и тушат нефтебазы
В Каменском районе продолжает гореть нефтебаза, тем временем стоимость всех видов бензина в регионе продолжает расти, а детские сады в регионе закрывают из-за вирусной инфекции.

Инфекция в детском саду

Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщил, что в городе закрыли детский сад «Кораблик». У воспитанников учреждения выявили вирусную инфекцию.

В садике проведут профилактические мероприятия и дезинфекцию. Для обработки используют специальные средства, которые не навредят дошкольникам.

Мариненко отметил, что вирус особенно активен летом. Родителям также нужно проводить профилактику вируса у себя дома. Специалисты рекомендуют пристальней следить за соблюдением гигиены и не водить детей с симптомами заболевания в общественные места.

Однако, что это за загадочный вирус, глава города так и не назвал. Не ответили на запрос RostovGazeta и представители региональных властей.

Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщил, что в городе закрыли детский сад «Кораблик».Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщил, что в городе закрыли детский сад «Кораблик».
Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщил, что в городе закрыли детский сад «Кораблик».
Фото: wikimapia.org/Александр Тихонов
Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции
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Горящая нефтебаза

Жители Каменска-Шахтинского сообщили об ещё одном взрыве на местной нефтебазе. Он произошёл минувшей ночью и разбудил горожан. Топливное хранилище в Каменском районе полыхает почти сутки после атаки беспилотников.

По словам местных жителей, новый взрыв на нефтебазе был таким сильным, что в небе появилась вспышка. На несколько секунд в городе стало светло, как днём. Зарево увидели даже в соседнем районе.

Тем временем сам пожар усилился. Вероятно, произошла разгерметизация резервуаров с топливом, но официально власти это не подтверждали.

Ещё одна нефтебаза до сих пор горит в Пролетарске. Там пламя не утихает с 18 августа, но площадь самого пожара значительно уменьшилась.

Фото: vk.com/kamenskx
«Огромная вспышка!»: жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе
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Взлёт цен на бензин

Росстат опубликовал данные об изменении цен на бензин в регионах страны за последнюю неделю. Из информации статистического ведомства следует, что в Ростовской области все марки бензина увеличились в цене.

В среднем за последнюю неделю бензин в регионе подорожал на 24 копейки и сейчас стоит около 59 рублей за литр. Значительней всего выросла цена марки АИ-98. Она подорожала почти на два рубля — до 71,53 рубля за литр.

АИ-92 зафиксировался на цене в 53,54 рубля за литр. На 11 копеек стал дороже бензин марки АИ-95, сейчас его литр обойдётся в 59,92 рубля.

Дизельное топливо за неделю увеличилось в цене на восемь копеек — до 62,79 рубля.

Отметим, что Росстат даёт лишь усреднённые данные по ценам на АЗС в регионе. Местами они могут быть гораздо выше.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Каменский район#МЧС России#Возгорание#Происшествия#Пролетарск
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