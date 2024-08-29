В Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантами

Кроме того, были возбуждены уголовные дела на 13 иностранных граждан, которые нарушили закон при прохождении тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства страны. Также зафиксировали восемь административных правонарушений. Так, четыре индивидуальных предпринимателя не уведомили органы о заключение трудового договора с мигрантами.