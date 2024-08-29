В Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантами

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции проверили 198 граждан — 96 россиян и 102 иностранца. Так, было выявлено, что 11 иностранцев нарушили режим пребывания в стране и осуществляли незаконную трудовую деятельность, еще шесть натурализованных граждан подлежат военной службе, в другие два мигранта предоставили фальшивые документы о поставке на миграционный учет.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела на 13 иностранных граждан, которые нарушили закон при прохождении тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства страны. Также зафиксировали восемь административных правонарушений. Так, четыре индивидуальных предпринимателя не уведомили органы о заключение трудового договора с мигрантами.
В итоге аннулировали пять видов на жительство, два разрешения на временное проживание и 25 патентов. 22 иностранцам не одобрили въезд на территорию России, а с миграционного учета сняли 397 человек, в связи фиктивной постановкой.
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