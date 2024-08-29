rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Ростовской области ужесточили меры по контролю миграции

В Ростовской области масштабно ужесточили контроль за мигрантами

29 августа 2024, 11:11
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростовской области ужесточили меры по контролю миграции
В Ростовской области провели масштабную проверку, направленную на усиление контроля за соблюдением миграции, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции проверили 198 граждан — 96 россиян и 102 иностранца. Так, было выявлено, что 11 иностранцев нарушили режим пребывания в стране и осуществляли незаконную трудовую деятельность, еще шесть натурализованных граждан подлежат военной службе, в другие два мигранта предоставили фальшивые документы о поставке на миграционный учет.

Кроме того, были возбуждены уголовные дела на 13 иностранных граждан, которые нарушили закон при прохождении тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства страны. Также зафиксировали восемь административных правонарушений. Так, четыре индивидуальных предпринимателя не уведомили органы о заключение трудового договора с мигрантами.

Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу
Узнать подробнее

В итоге аннулировали пять видов на жительство, два разрешения на временное проживание и 25 патентов. 22 иностранцам не одобрили въезд на территорию России, а с миграционного учета сняли 397 человек, в связи фиктивной постановкой.

Читайте также о том, что двух полицейских подозревали в организации незаконной миграции в донской столице.

Читайте также:
В Ростове на стройке нашли более 20 нелегальных мигрантовРостовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублейВ Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Мигранты#Уголовное дело#Проверка полиции#Администрация#МВД России#Нелегальные мигранты
Подпишитесь
Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции
Сегодня, 08:14
Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова
Сегодня, 08:26
Две зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской области
Сегодня, 07:56
В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания
Сегодня, 07:30
Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА
Сегодня, 07:19
Два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области
7 июля, 10:20