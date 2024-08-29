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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Жителей Ростовской области массово вакцинируют от гриппа

В Ростовской области привить от гриппа планируют 60% жителей

29 августа 2024, 12:41
Фото: donland.ru
Жителей Ростовской области массово вакцинируют от гриппа
Вакцинация от гриппа началась в Ростовской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ростовская область получила больше 800 тысяч доз вакцин от гриппа. При этом 503 тысячи вакцин предназначены для детей. Всего в регионе рассчитывают привить от гриппа 60% жителей.

Лучше время для вакцинации — осень. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. В первую очереди вакцинации подлежат дети с шести месяцев, беременные, пожилые люди, медики и педагоги, люди с хроническими заболеваниями, а также мужчины, подлежащие военному призыву.

Также медики призывают жителей вакцинироваться от коронавируса.

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Ранее врач предупредил ростовчан о тяжелых формах гриппа в 2024 году. Медики опасаются, что со снижением болезненной силы коронавируса у пациентов могут развиться тяжелые формы гриппа.

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