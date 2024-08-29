В Ростовской области привить от гриппа планируют 60% жителей

Лучше время для вакцинации — осень. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. В первую очереди вакцинации подлежат дети с шести месяцев, беременные, пожилые люди, медики и педагоги, люди с хроническими заболеваниями, а также мужчины, подлежащие военному призыву.