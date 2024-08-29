В Ростовской области привить от гриппа планируют 60% жителей

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Ростовская область получила больше 800 тысяч доз вакцин от гриппа. При этом 503 тысячи вакцин предназначены для детей. Всего в регионе рассчитывают привить от гриппа 60% жителей.
Лучше время для вакцинации — осень. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. В первую очереди вакцинации подлежат дети с шести месяцев, беременные, пожилые люди, медики и педагоги, люди с хроническими заболеваниями, а также мужчины, подлежащие военному призыву.
Также медики призывают жителей вакцинироваться от коронавируса.
Ранее врач предупредил ростовчан о тяжелых формах гриппа в 2024 году. Медики опасаются, что со снижением болезненной силы коронавируса у пациентов могут развиться тяжелые формы гриппа.