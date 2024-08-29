В Ростовской области в водоемах погибли 50 человек

За август вода унесла девять жизней. При этом за лето в общей сложности утонули 50 человек. Совсем недавно спасатели извлекли два тела из реки. Сначала сотрудники МЧС отправились в Багаевский район, где возле острова Буян в воде нашли тело мужчины. Обстоятельства смерти выясняются.