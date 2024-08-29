В Ростовской области в водоемах погибли 50 человек

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
За август вода унесла девять жизней. При этом за лето в общей сложности утонули 50 человек. Совсем недавно спасатели извлекли два тела из реки. Сначала сотрудники МЧС отправились в Багаевский район, где возле острова Буян в воде нашли тело мужчины. Обстоятельства смерти выясняются.
Второй случай произошел в хуторе Александровка Аксайского района. Во время рыбалки на лодке дончанин заметил, что в реке Аксай плавает надувная камера. Приподняв ее веслом, он обнаружил труп мужчины.
Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении базовых правилах безопасности: не злоупотреблять спиртосодержащими напитками, не плавать после захода солнца, использовать спасжилеты и не бросать детей без присмотра.
Ранее мертвого мужчину достали из реки Кизитеринка в донской столице.