Власти Ростова верят, что все автобусы в городе оборудованы кондиционерами

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По данным властей, кондиционеры установлены в 1058 из 1114 транспортных средств Ростова. Таким образом, охладительными приборами оборудовано 95% муниципального общественного транспорта.
Автобусы оснащены кондиционерами на 100% (1008 единиц), троллейбусы — на 29,8% (20 из 67 единиц), а трамваи — на 76,9% (30 из 39 единиц).
Перевозчики обязаны летом выпускать на линию только те транспортные средства, которые оборудованы исправными и работающими климатическими системами. В случае выявления нарушений на АТП налагаются штрафы.