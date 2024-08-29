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В Ростове 95% муниципального общественного транспорта оборудовано кондиционерами

Власти Ростова верят, что все автобусы в городе оборудованы кондиционерами

29 августа 2024, 18:00
Фото: 1MI
В Ростове 95% муниципального общественного транспорта оборудовано кондиционерами
В Ростове 95% муниципального общественного транспорта оборудовано кондиционерами, сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным властей, кондиционеры установлены в 1058 из 1114 транспортных средств Ростова. Таким образом, охладительными приборами оборудовано 95% муниципального общественного транспорта.

Автобусы оснащены кондиционерами на 100% (1008 единиц), троллейбусы — на 29,8% (20 из 67 единиц), а трамваи — на 76,9% (30 из 39 единиц).

Перевозчики обязаны летом выпускать на линию только те транспортные средства, которые оборудованы исправными и работающими климатическими системами. В случае выявления нарушений на АТП налагаются штрафы.

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Ранее сообщалось, в Ростове-на-Дону появятся две выделенные полосы для автобусов.

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