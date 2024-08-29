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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Ростове-на-Дону продолжает разрушаться доходных дом Чирковых

Жители Ростова сообщили о сильном разрушении бывшего здания МВД на Буденновском

29 августа 2024, 11:27
Фото: No Worries/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону продолжает разрушаться доходных дом Чирковых
В центре Ростова-на-Дону продолжает разрушаться фасад старинного дома на Буденновском, сообщает «Молот».

В Ростове-на-Дону до сих пор не отремонтировали старинное здание, которое находится по адресу Буденновский, 46. Доходный дом Чирковых был построен в 1914 году. Ранее в нем располагалось отделение полиции №4 и Южное таможенное управление. Однако структурам пришлось переехать из-за плачевного состояния строения.

Еще несколько лет назад от фасада здания начали отваливаться крупные части лепнины и балконов, которые падали прямо на тротуар. Около дома возвели ограду, но ремонт пока не начали.

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По информации издания, Областной комитет по охране ОКН сообщил, что в отношении владельца здания из-за отвратительного состояния объекта культуры были приняты меры прокурорского реагирования.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону балконы на Чкаловском грозят обрушением. Жители жалуются, что даже легкий ветер ломает дом.

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