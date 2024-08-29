Жители Ростова сообщили о сильном разрушении бывшего здания МВД на Буденновском

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Ростове-на-Дону до сих пор не отремонтировали старинное здание, которое находится по адресу Буденновский, 46. Доходный дом Чирковых был построен в 1914 году. Ранее в нем располагалось отделение полиции №4 и Южное таможенное управление. Однако структурам пришлось переехать из-за плачевного состояния строения.
Еще несколько лет назад от фасада здания начали отваливаться крупные части лепнины и балконов, которые падали прямо на тротуар. Около дома возвели ограду, но ремонт пока не начали.
По информации издания, Областной комитет по охране ОКН сообщил, что в отношении владельца здания из-за отвратительного состояния объекта культуры были приняты меры прокурорского реагирования.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону балконы на Чкаловском грозят обрушением. Жители жалуются, что даже легкий ветер ломает дом.