Жители Ростова сообщили о сильном разрушении бывшего здания МВД на Буденновском

В Ростове-на-Дону до сих пор не отремонтировали старинное здание, которое находится по адресу Буденновский, 46. Доходный дом Чирковых был построен в 1914 году. Ранее в нем располагалось отделение полиции №4 и Южное таможенное управление. Однако структурам пришлось переехать из-за плачевного состояния строения.