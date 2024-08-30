Алексей Логвиненко: Ростов второй год лидирует по качеству школьного образования

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
На мероприятие съехались сотрудники школ, дошкольных учреждений, представители регионального министерства образования и городской администрации. Принял участие в конференции работников образования и глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Гости мероприятия осмотрели выставку, где были представлены работы юных художников, уже ставших победителями и призерами муниципального конкурса «275 лет в красках Ростова», посвященного юбилею донской столицы, подвели итоги и выстроили планы на будущее.
Глава администрации города Алексей Логвиненко напомнил, что ростовское образование второй год подряд является лидером рейтинга муниципальных систем региона по качеству школьного образования.
— Важное направление в нашей работе — это поддержка педагогов. Одной из значимых мер можно назвать предоставление педагогическим работникам служебного жилья. Так с 2020 года из муниципального фонда учителям уже выделено 125 жилых помещений. На нынешней конференции ключи от служебного жилья получили еще 15 семей педагогов, — добавил Алексей Логвиненко.
Когда глава администрации города вручал грамоты и ключи вот новых квартир он отметил и другое важное решение, принятое в этом году сотрудниками городской администрации. Оно касается компенсаций расходов за наем жилого помещения молодым семьям отрасли образования, где ежемесячный размер компенсации составит от 15 до 25 тысяч рублей.
Сама августовская конференция будет идти неделю. За это время представители отрасли образования посетят различные секции, где обменяются опытом и повысят свой уровень знаний.
Для директора гимназии N45 Натальи Путилиной подобные встречи дорогого стоят. По ее словам, на пленарном заседании для руководителей и заместителей руководителей школ, которое проходит в рамках конференции, обсуждаются именно муниципальные проекты с расчетом на будущее.
— Чтобы школы работали в едином ключе образовательного пространства, мы должны планировать свою работу с учётом муниципальных проектов. У нас есть замечательные проекты по математике, по истории, в этом году презентовали проект по русскому языку, который скоро будет реализован, — поделилась директор гимназии.
Важность подобных мероприятий отметила и преподаватель немецкого языка Елена Бондаренко из школы N53 имени Бориса Слюсаря.
— Здесь подводят итоги нашей деятельности за целый год. Правда в этом году наша школа на третьем месте. В прошлом мы были на первом, но это лишь дает новый стимул для того, чтобы в будущем ничего не упускать, — говорит учитель немецкого.
Лидерами мониторинга успешности в этом году стали десять общеобразовательных учреждений нашего города. Алексей Логвиненко вручил представителям этих учреждений сертификаты по 500 тысяч рублей, которые будут направлены на реализацию новых образовательных проектов.
Напомним, что через несколько дней начнется новый учебный год. 103 школы донской столицы распахнут свои двери 2 сентября и за парты сядет более 133 тысяч учеников.