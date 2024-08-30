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Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО

30 августа 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
СВО закончится тогда, когда на западе в Европе люди снимут с глаз пелену, которую им набросили англосаксы, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Собеседник объясняет, что англосаксы шельмуют — обманывают жителей Европы, втягивая их в третью мировую.

«Их гражданское сообщество должно понимать, что и Макрон, и Шольц, и руководство Евросоюза — это марионетки, управляемые англосаксами извне. Сегодня они не заботятся о национальном суверенитете своих государств. По сути, они уже продали свои государства, но пока почему-то большая часть людей не замечает того, что происходит с ними», — отмечает Виктор Водолацкий.

Депутат разъясняет, что деградация личности, деградация семейных ценностей, погружение в болото ненависти и злобы — это все звенья одной цепи. По словам собеседника, Европу сегодня уничтожают, делая все, чтобы она стала бездуховным и безличностным предметом, который будут использовать англосаксы. И чем быстрее люди в Европе проснутся, отправят «на свалку» Макрона, Шульца, Дуду и им подобных, тем быстрее у нас наступит мир.

Инопредприниматели. Англосаксы и ЕС в Ростовской области
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И чем быстрее люди в Европе проснутся, отправят «на свалку» Макрона, Шульца, Дуду и им подобных, тем быстрее у нас наступит мир.И чем быстрее люди в Европе проснутся, отправят «на свалку» Макрона, Шульца, Дуду и им подобных, тем быстрее у нас наступит мир.
И чем быстрее люди в Европе проснутся, отправят «на свалку» Макрона, Шульца, Дуду и им подобных, тем быстрее у нас наступит мир.
Фото: 1MI
«Украина сегодня — это тупое, слепое и безжалостное нацистское оружие в руках Запада. Украина просто уничтожается сегодня. Уничтожается ее мужское население, экономика, духовные человеческие ценности. Украины в ближайшее время не будет, если ее жители не уберут из своей жизни нациста Зеленского и его команду. Поэтому только когда люди в Европе и на Украине поймут, что ими манипулируют, что они находятся на грани пропасти, мы сможем говорить о завершении СВО», — говорит эксперт.

Собеседник добавляет, что ситуация с Украиной очень похожа на раковую опухоль.

«Пока не возьмешь в руки скальпель, не вырежешь полностью эту опухоль, сделав мощную химиотерапию, выздоровления не будет», — резюмирует Водолацкий.

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