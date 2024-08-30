Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО

Депутат разъясняет, что деградация личности, деградация семейных ценностей, погружение в болото ненависти и злобы — это все звенья одной цепи. По словам собеседника, Европу сегодня уничтожают, делая все, чтобы она стала бездуховным и безличностным предметом, который будут использовать англосаксы. И чем быстрее люди в Европе проснутся, отправят «на свалку» Макрона, Шульца, Дуду и им подобных, тем быстрее у нас наступит мир.