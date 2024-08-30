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Published Сегодня, 08:30

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Дорогу под Западным мостом перекроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября

Дорогу под Западным мостом перекроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября

30 августа 2024, 08:30
Фото: Яндекс. Карты
Дорогу под Западным мостом перекроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября
Почти на месяц ограничат движение по дороге под Западным мостом в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сообщается на портале городской администрации.

Из-за строительства канализационного коллектора в Ростове перекроют дорогу под Западным мостом. Ограничение коснётся участка, соединяющего переулка Мартыновский и Казачий.

Работы продлятся с 1 по 25 сентября.

Водителей просят учесть ограничение и заранее продумать новый маршрут движения.

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Ранее сообщалось, что на шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре. Нововведения связаны с коммунальными работами по всему городу и реконструкцией зданий.

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