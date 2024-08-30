Дорогу под Западным мостом перекроют в Ростове-на-Дону с 1 сентября

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Из-за строительства канализационного коллектора в Ростове перекроют дорогу под Западным мостом. Ограничение коснётся участка, соединяющего переулка Мартыновский и Казачий.
Работы продлятся с 1 по 25 сентября.
Водителей просят учесть ограничение и заранее продумать новый маршрут движения.
Ранее сообщалось, что на шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябре. Нововведения связаны с коммунальными работами по всему городу и реконструкцией зданий.