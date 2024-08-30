Эколог рассказал, почему в Ростовской области нельзя пить воду из-под крана

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Напомним, что жителям Ростовской области порекомендовали не употреблять без кипячения воду из-под крана. Об этом заявили власти Цимлянского района.
Выяснилось, что часть проб в районах берегового водозабора, пляжей поселка Сарке и Цимлянска, не соответствует нормам. Местным жителям и туристам также советуют не купаться в этих водоемах.
Эколог объясняет, что, когда объем воды в водохранилище большой, то лучше проточность, лучше обогащение кислородом и вода более качественная. А чем ниже уровень воды, тем больше увеличивается концентрация вредных веществ. Усугубляет ситуацию жара и сине-зеленые водоросли.
«Очистные сооружения старые, изношенные, забиваются. Наверняка их методики рассчитаны на большие объемы воды с большой проточностью. И когда вода более-менее чистая, они ее очищают», — уточняет Алексей Лебедев.
Эксперт высказывает мнение, что в числе вредных веществ в воде могут развиваться различные палочки, бактерии и даже вирусы.
«Нужно брать анализ и смотреть. И знаете, чего там только может не оказаться! Не забывайте, что Цимлянский район — сельскохозяйственный. Когда мало воды, в водоемы заходят сельскохозяйственные животные. Они тоже „обогащают“ воду различным субстратом для развития бактерий. Поэтому воду из-под крана в Ростовской области без кипячения, действительно, лучше не пить», — резюмирует эколог.
Ранее, со ссылкой на слова доктора, RostovGazeta выясняла, чем можно заболеть из-за употребления грязной воды.