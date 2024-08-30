Эколог рассказал, почему в Ростовской области нельзя пить воду из-под крана

Эколог объясняет, что, когда объем воды в водохранилище большой, то лучше проточность, лучше обогащение кислородом и вода более качественная. А чем ниже уровень воды, тем больше увеличивается концентрация вредных веществ. Усугубляет ситуацию жара и сине-зеленые водоросли.