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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Эколог рассказал, почему в Ростовской области нельзя пить воду из-под крана

Эколог рассказал, почему в Ростовской области нельзя пить воду из-под крана

30 августа 2024, 11:03
Фото: 1MI
Эколог рассказал, почему в Ростовской области нельзя пить воду из-под крана
Уровень воды в Цимлянском водохранилище Ростовской области становится низким. В жару в водоеме появляются сине-зеленые водоросли, развивается патогенная флора и фауна, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что жителям Ростовской области порекомендовали не употреблять без кипячения воду из-под крана. Об этом заявили власти Цимлянского района.

Выяснилось, что часть проб в районах берегового водозабора, пляжей поселка Сарке и Цимлянска, не соответствует нормам. Местным жителям и туристам также советуют не купаться в этих водоемах.

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Эколог объясняет, что, когда объем воды в водохранилище большой, то лучше проточность, лучше обогащение кислородом и вода более качественная. А чем ниже уровень воды, тем больше увеличивается концентрация вредных веществ. Усугубляет ситуацию жара и сине-зеленые водоросли.

«Очистные сооружения старые, изношенные, забиваются. Наверняка их методики рассчитаны на большие объемы воды с большой проточностью. И когда вода более-менее чистая, они ее очищают», — уточняет Алексей Лебедев.
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Фото: Ростовский Водоканал / для иллюстрации

Эксперт высказывает мнение, что в числе вредных веществ в воде могут развиваться различные палочки, бактерии и даже вирусы.

«Нужно брать анализ и смотреть. И знаете, чего там только может не оказаться! Не забывайте, что Цимлянский район — сельскохозяйственный. Когда мало воды, в водоемы заходят сельскохозяйственные животные. Они тоже „обогащают“ воду различным субстратом для развития бактерий. Поэтому воду из-под крана в Ростовской области без кипячения, действительно, лучше не пить», — резюмирует эколог.

Ранее, со ссылкой на слова доктора, RostovGazeta выясняла, чем можно заболеть из-за употребления грязной воды.

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