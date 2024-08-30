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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Фильм с Делоном и музыка Майкла Джексона: куда сходить в Ростове на выходных

Фильм с Делоном и музыка Майкла Джексона: куда сходить в Ростове на выходных

30 августа 2024, 07:38
Фото: Archives Photos/cc0/wikimedia.org
Фильм с Делоном и музыка Майкла Джексона: куда сходить в Ростове на выходных
В последние летние выходные в Ростове состоится несколько концертов и спектаклей, а в кино состоится ретроспектива творчества Алена Делона и Хаяо Миядзаки. Подробнее о мероприятиях в Ростове 31 августа и 1 сентября, читайте в афише RostovGazeta.

Спектакли

С ребёнком 1 сентября можно сходить на спектакль «Пеппи Длинный чулок» (0+) в Молодёжном театре. Это знаменитая история про самую сильную девочку на свете, у которой папа — капитан дальнего плаванья и по совместительству король на острове. Постановку оценят не только дети, но и их родители. Зрителей ждёт увлекательная история, яркие декорации и впечатления.

В театре «Муха» 31 августа покажут спектакль «Сказка о храбром Слонёнке» (0+). Он поставлен по мотивам книги Сесил Джослин «Храбрый Слонёнок». По сюжету, слонёнок готовится к своему первому самостоятельному опасному путешествию. «Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и фонарём, прощается с родителями и отправляется… в свою спальню — один, без взрослых!» — говорится в аннотации к спектаклю.

С ребёнком 1 сентября можно сходить на спектакль «Пеппи Длинный чулок» (0+) в Молодёжном театре.С ребёнком 1 сентября можно сходить на спектакль «Пеппи Длинный чулок» (0+) в Молодёжном театре.
С ребёнком 1 сентября можно сходить на спектакль «Пеппи Длинный чулок» (0+) в Молодёжном театре.
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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Концерты

В театре «Человек в кубе» 31 августа состоится концерт классической музыки Татьяны Воробьёвой. Перед слушателями сыграет камерный оркестр: домра, бас домра и фортепиано. «Музыка для нашего оркестра — это интимный разговор с душой каждого слушателя. Собраться вместе, погрузиться в другие миры, отвлечься от суеты будней, насладиться гармонией звуков, вдохновиться,» — говорит о концерте Наталья Воробьёва. В программе музыка композиторов Циммера, Шнитке, Эйнауди и многих других.

В этот же день в джаз-клубе «Эссе» выступит Smooth Jazz Quintet (6+). Музыканты коллектива исполнят узнаваемые и любимые композиции таких известных музыкантов как Майкл Джексон, Дэвид Сэнборн, Эрик Мариенталь и других.

Любители русской классической музыки могут сходить 31 августа на концерт «Пушкин — наше всё! Часть 1» (12+) в ростовской филармонии. Сочинения Александра Пушкина ещё при жизни современники стали перекладывать на музыку. На сюжеты его произведений написаны лучшие оперы, симфонические сочинения, а стихотворения звучат более чем в тысяче романсах. Ростовский академический симфонический оркестр сыграет для слушателей произведения композиторов Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и других, кто вдохновлялся великим русским писателем.

Сергей РахманиновСергей Рахманинов
Сергей Рахманинов
Фото: loc.gov/cc0
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Кино

В кино покажут фильм «Самурай» (16+) с выдающимся Аленом Делоном в главной роли. Великий актёр ушёл из жизни в августе. В «Самурае» он сыграл наёмного убийцу Жефа Кастелло. Хладнокровный профессионал Кастелло считается лучшим в своём деле. Поэтому, получив очередной заказ на устранение одного влиятельного человека, Жеф выполняет его без особых трудностей. Убийца не оставляет следов и даже устраивает себе безукоризненное алиби. Однако, неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо.

Также кинотеатрах Ростова начался показ семейной драмы «Мой пингвин» (6+) с Жаном Рено в главной роли. Главный герой трудится рыбаком. Он убит горем и однажды находит маленького пингвинёнка, который отбился от своей стаи. Эта встреча даёт начало невероятно крепкой дружбе.

Ещё одна премьера — итальянская драма «Счастливые дни» (18+). Главная героиня картины Маргарита когда-то пожертвовала отношениями с любимым мужчиной Антонио ради актёрской карьеры и международной славы. Добившись всего, она узнаёт, что смертельно больна, а Антонио снова появляется в её жизни. Мужчина приезжает к ней, чтобы больше никогда не расставаться. Вместе они вспоминают прошлое и стараются исправить разрушенные отношения.

В рамках ретроспективы творчества великого аниматора Хаяо Миядзаки в кино покажут аниме «Мой сосед Тоторо» (12+). По сюжету картины, сёстры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что рядом с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек.

В рамках ретроспективы творчества великого аниматора Хаяо Миядзаки в кино покажут аниме «Мой сосед Тоторо» (12+).В рамках ретроспективы творчества великого аниматора Хаяо Миядзаки в кино покажут аниме «Мой сосед Тоторо» (12+).
В рамках ретроспективы творчества великого аниматора Хаяо Миядзаки в кино покажут аниме «Мой сосед Тоторо» (12+).
Фото: acca-67/cc bu sa 2.0/flickr.com

С детьми также можно сходить на французский мультфильм «Гиганты Ла-Манша» (6+) и «Как приручить бизона» (6+).

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