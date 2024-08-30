Фильм с Делоном и музыка Майкла Джексона: куда сходить в Ростове на выходных

В кино покажут фильм «Самурай» (16+) с выдающимся Аленом Делоном в главной роли. Великий актёр ушёл из жизни в августе. В «Самурае» он сыграл наёмного убийцу Жефа Кастелло. Хладнокровный профессионал Кастелло считается лучшим в своём деле. Поэтому, получив очередной заказ на устранение одного влиятельного человека, Жеф выполняет его без особых трудностей. Убийца не оставляет следов и даже устраивает себе безукоризненное алиби. Однако, неожиданно находится свидетель, который видел киллера в лицо.