Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в устье Дона наблюдалось понижение уровня воды. Сообщается, что 30 августа, а также утром 31 августа на участке Аксай — Азов снижение уровня воды в реке Дон продолжится, он может упасть до неблагоприятных отметок и ниже.
В последние два дня лета — 30 и 31 августа, несмотря на облачную погоду и грозовые дожди, днем температура будет достигать +35 градусов, а ночью опускаться до +18.
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
В первый день осени, в воскресенье, 1 сентября, вероятность кратковременных грозовых дождей останется высокой, сохранится сильный ветер. Днем температура ожидается на уровне +33 градуса.
Ранее в Ростове дождь превратил дороги на Северном в бурлящие реки.