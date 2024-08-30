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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Сильный ветер может выдуть воды из реки Дон

Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области

30 августа 2024, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
Сильный ветер может выдуть воды из реки Дон
В Ростовской области может усилиться ветер, что ранее приводило к уменьшению уровня воды в реке Дон.

По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в устье Дона наблюдалось понижение уровня воды. Сообщается, что 30 августа, а также утром 31 августа на участке Аксай — Азов снижение уровня воды в реке Дон продолжится, он может упасть до неблагоприятных отметок и ниже.

В последние два дня лета — 30 и 31 августа, несмотря на облачную погоду и грозовые дожди, днем температура будет достигать +35 градусов, а ночью опускаться до +18.

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

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В первый день осени, в воскресенье, 1 сентября, вероятность кратковременных грозовых дождей останется высокой, сохранится сильный ветер. Днем температура ожидается на уровне +33 градуса.

Ранее в Ростове дождь превратил дороги на Северном в бурлящие реки.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Река Дон
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