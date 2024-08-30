Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области

По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в устье Дона наблюдалось понижение уровня воды. Сообщается, что 30 августа, а также утром 31 августа на участке Аксай — Азов снижение уровня воды в реке Дон продолжится, он может упасть до неблагоприятных отметок и ниже.