Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Непогода придёт на юг Ростовской области 1 сентября. В регионе спрогнозировали дожди и грозы. В Ростове в этот день порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. При этом температура воздуха днём составит +32 градуса, а вечером — +22 градуса. УФ-индекс будет умеренным.
30 августа в Ростовской области предупредили о самом высоком классе пожарной опасности. Небо в регионе преимущественно облачное. Максимальная жара днём составит +33 градуса. К вечеру похолодает до +20 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области.