Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область

Непогода придёт на юг Ростовской области 1 сентября. В регионе спрогнозировали дожди и грозы. В Ростове в этот день порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. При этом температура воздуха днём составит +32 градуса, а вечером — +22 градуса. УФ-индекс будет умеренным.