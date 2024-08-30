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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Грозы и ливни прогнозируют в Ростовской области 1 сентября

Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область

30 августа 2024, 07:53
Фото: wikimedia.org
Грозы и ливни прогнозируют в Ростовской области 1 сентября

Грозы и ливни прогнозируют в Ростовской области 1 сентября

Сильные дожди ожидаются в Ростовской области в первый день сентября, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непогода придёт на юг Ростовской области 1 сентября. В регионе спрогнозировали дожди и грозы. В Ростове в этот день порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. При этом температура воздуха днём составит +32 градуса, а вечером — +22 градуса. УФ-индекс будет умеренным.

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30 августа в Ростовской области предупредили о самом высоком классе пожарной опасности. Небо в регионе преимущественно облачное. Максимальная жара днём составит +33 градуса. К вечеру похолодает до +20 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области.

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