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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

Холероподобная микрофлора оказалась в Темернике в Ростове-на-Дону

Холероподобную микрофлору выявили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

30 августа 2024, 09:43
Фото: rostovgazeta.ru
Холероподобная микрофлора оказалась в Темернике в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в реке Темерник обнаружили холероподобную микрофлору, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Эта микрофлора считается типичной для этого времени года, ее выявили в рамках мониторинга. В данный момент эпидемиологическая обстановка в регионе сохраняется стабильной.

Местных жителей просят строго соблюдать правила личной гигиены. Речь идет о том, чтобы мыть руки до еды и после посещения туалета. Купаться рекомендуется только в разрешенных местах.

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Кроме того, не следует покупать продукты в несанкционированных торговых точках.

Ранее власти рассказали жителям региона о проблемах с водой, которая идет из-под крана.

До этого руководитель предприятия «Тагмет» призвал власти решить проблему, которая связана с нехваткой воды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Роспотребнадзор#Темерник#Микрофлора
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