Холероподобную микрофлору выявили в реке Темерник в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Эта микрофлора считается типичной для этого времени года, ее выявили в рамках мониторинга. В данный момент эпидемиологическая обстановка в регионе сохраняется стабильной.
Местных жителей просят строго соблюдать правила личной гигиены. Речь идет о том, чтобы мыть руки до еды и после посещения туалета. Купаться рекомендуется только в разрешенных местах.
Кроме того, не следует покупать продукты в несанкционированных торговых точках.
Ранее власти рассказали жителям региона о проблемах с водой, которая идет из-под крана.
До этого руководитель предприятия «Тагмет» призвал власти решить проблему, которая связана с нехваткой воды.