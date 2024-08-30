rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области

Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области

30 августа 2024, 07:55
Фото: 1MI
Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области
В Ростовской области на продажу выставили действующий конный клуб в Мясниковском районе, объявление размещено на тематическом сайте.

На территории есть база отдыха с домиками и конный клуб. Комплекс находится на площади пять гектаров, он стоит 85 миллионов рублей.

Здесь также есть баня, собственный пруд, водонапорная башня и ангар. Объявление было опубликовано 20 августа, за это время его просмотрели более 330 человек.

В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского
Узнать подробнее
Комплекс стоит 85 миллионов рублейКомплекс стоит 85 миллионов рублей
Комплекс стоит 85 миллионов рублейКомплекс стоит 85 миллионов рублей
Комплекс стоит 85 миллионов рублейКомплекс стоит 85 миллионов рублей
Комплекс стоит 85 миллионов рублей
Фото: Авито

«Четыре жилых домика с потрясающим интерьером. В них есть диваны, кровати, обеденный стол, стул, мини-кухня, холодильник, телевизор», — сказано в тексте объявления.

Причина продажи на данный момент не раскрывается.

Ранее жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами.

Читайте также:
В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейскогоЖители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнамиСтало известно, где в Ростовской области продают дешевый картофель
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Продажа#База отдыха#Конный клуб
Подпишитесь
Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону
Сегодня, 08:29
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
Сегодня, 08:00
Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область
Сегодня, 07:53
Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 07:29
Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области
Сегодня, 06:43
Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой
Сегодня, 05:55