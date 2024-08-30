Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
На территории есть база отдыха с домиками и конный клуб. Комплекс находится на площади пять гектаров, он стоит 85 миллионов рублей.
Здесь также есть баня, собственный пруд, водонапорная башня и ангар. Объявление было опубликовано 20 августа, за это время его просмотрели более 330 человек.
«Четыре жилых домика с потрясающим интерьером. В них есть диваны, кровати, обеденный стол, стул, мини-кухня, холодильник, телевизор», — сказано в тексте объявления.
Причина продажи на данный момент не раскрывается.
Ранее жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами.