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Матчи ФК «Ростов» пройдут со зрителями, несмотря на запрет губернатора

Что будет с матчами ФК «Ростов» в связи с запретом на массовые мероприятия

30 августа 2024, 19:19
Фото: 1MI
Матчи ФК «Ростов» пройдут со зрителями, несмотря на запрет губернатора

Матчи ФК «Ростов» пройдут со зрителями, несмотря на запрет губернатора

На домашнем стадионе футбольного клуба «Ростов» смогут присутствовать зрители, несмотря на региональный запрет на проведении всех массовых общественных мероприятий, сообщает донское министерство спорта.

Футбольные встречи на «Ростов-Арене» планируют проводить так же, как и раньше — с заполненными трибунами. Как объяснили региональные власти, стадион не относится к открытым спортивным объектам. А потому запрет губернатора Ростовской области на него не распространяется.

«Матчи ФК „Ростов“ пока не планируется проводить без зрителей», — уточнили в пресс-центре правительства Ростовской области.

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Напомним, Василий Голубев подписал соответствующий указ 30 августа. Согласно документу, на территории региона запрещено проводить все общественные мероприятия, если число участников превышает 50 человек. Что касается спортивных мероприятий, их решили организовать без зрителей.

Ранее RostovGazeta сообщала о запрете на продажу алкоголя 2 сентября. В этот день на Дону отпразднуют День знаний. Ограничение не коснется только магазины беспошлинной торговли (duty-free) и заведения общепита. При этом употреблять спиртное разрешено только в стенах кафе и ресторанов.

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