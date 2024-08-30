Модель из Таганрога нашли убитой в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Девушка переехала из Таганрога в Питер, чтобы стать моделью. Но реализовать мечту у неё так и не вышло. В северной столице она некоторое время продавала украшения и развивала собственный небольшой бренд.
На днях тело 33-летней таганроженки нашли неподалёку от заброшенных зданий на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Сообщается, что её убили точным ударом в сердце. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Официальных комментариев о его расследование не поступало.