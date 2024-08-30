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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Начинающую модель из Таганрога жестоко убили в Санкт-Петербурге

Модель из Таганрога нашли убитой в Санкт-Петербурге

30 августа 2024, 11:14
Фото: t.me/mashmoyka
Начинающую модель из Таганрога жестоко убили в Санкт-Петербурге
33-летнюю уроженку Таганрога нашли убитой в Петербурге, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Девушка переехала из Таганрога в Питер, чтобы стать моделью. Но реализовать мечту у неё так и не вышло. В северной столице она некоторое время продавала украшения и развивала собственный небольшой бренд.

На днях тело 33-летней таганроженки нашли неподалёку от заброшенных зданий на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге. Сообщается, что её убили точным ударом в сердце. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Официальных комментариев о его расследование не поступало.

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Ранее зацепер из Ростова погиб на крыше электровоза в Санкт-Петербурге.

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