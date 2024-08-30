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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

На Дон поставлено 837,2 тыс. доз вакцин от гриппа, из которых 503,2 тыс. — для детей

На Дон поставлено 837,2 тыс. доз вакцин от гриппа, из которых 503,2 тыс. — для детей

30 августа 2024, 10:04
Фото: телеграм-канал «Про Ростов»
В Ростовской области в этом году планируется привить около 60% населения. Губернатор Василий Голубев ранее распорядился направить почти 20 млн рублей из областного бюджета на закупку дополнительных доз вакцины.

Заместитель губернатора Андрей Пучков подчеркнул, что оптимальное время для вакцинации — сентябрь–ноябрь. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства.

Приоритет отдается детям, студентам, медицинским и образовательным работникам, сотрудникам транспортной и коммунальной сфер, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, призывникам и людям с хроническими заболеваниями. Также жители области могут пройти вакцинацию против COVID-19 препаратами «Спутник Лайт» и «Конвасэл».

Источник: телеграм-канал «Про Ростов»

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