На Дон поставлено 837,2 тыс. доз вакцин от гриппа, из которых 503,2 тыс. — для детей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Заместитель губернатора Андрей Пучков подчеркнул, что оптимальное время для вакцинации — сентябрь–ноябрь. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства.
Приоритет отдается детям, студентам, медицинским и образовательным работникам, сотрудникам транспортной и коммунальной сфер, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, призывникам и людям с хроническими заболеваниями. Также жители области могут пройти вакцинацию против COVID-19 препаратами «Спутник Лайт» и «Конвасэл».
Источник: телеграм-канал «Про Ростов»