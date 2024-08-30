На Дон поставлено 837,2 тыс. доз вакцин от гриппа, из которых 503,2 тыс. — для детей

Приоритет отдается детям, студентам, медицинским и образовательным работникам, сотрудникам транспортной и коммунальной сфер, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, призывникам и людям с хроническими заболеваниями. Также жители области могут пройти вакцинацию против COVID-19 препаратами «Спутник Лайт» и «Конвасэл».