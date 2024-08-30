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Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону

Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону

30 августа 2024, 08:29
Фото: 1MI
Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону
В Ростовской области фигурантом уголовного дела стал мужчина, который пытался дать взятку сотруднику полиции, сообщили в региональном УФСБ.

Фигурант занимался доставкой немаркированных сигарет в особо крупном размере с центральной полосы России в донской регион. Товар везли по трассе М-4 «Дон» и планировали продать.

Организатором этого трафика стал житель Ростова. Он попытался дать взять сотруднику полиции, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.

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В данный момент устанавливаются места производство и сбыта товара. Вся продукция будет уничтожена.

«В ближайшее время жители ряда городов Ростовской области станут фигурантами уголовных дел», — уточнили в управлении. Речь идет о преступлениях, связанных с реализацией табака.

Ранее ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тысяч пачек сигарет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Контрафактные сигареты#Незаконная поставка
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