Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Фигурант занимался доставкой немаркированных сигарет в особо крупном размере с центральной полосы России в донской регион. Товар везли по трассе М-4 «Дон» и планировали продать.
Организатором этого трафика стал житель Ростова. Он попытался дать взять сотруднику полиции, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.
В данный момент устанавливаются места производство и сбыта товара. Вся продукция будет уничтожена.
«В ближайшее время жители ряда городов Ростовской области станут фигурантами уголовных дел», — уточнили в управлении. Речь идет о преступлениях, связанных с реализацией табака.
Ранее ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тысяч пачек сигарет.