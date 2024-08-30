Работодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеров

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Средний доход, который предлагают соискателю-пенсионеру в Ростове, составляет 56 019 рублей. За год эта сумма выросла на 21%. Спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста вырос на 184%.
На самые высокие зарплаты специалисты старшего поколения могут рассчитывать в сфере туризма и ресторанов. Тут их доходы могут доходить до 161 794 рублей в месяц.
При этом особая востребованность в сотрудниках пенсионного возраста прослеживается в сфере доставки и логистики — на этот сегмент приходится 10% размещённых вакансий для данной категории соискателей. Там пенсионерам готовы платить в среднем 113 131 рубль.
Также стабильный спрос на работников старшего поколения фиксируется в розничной и оптовой торговле (8,2%), производстве и сельском хозяйстве (5,3%) и общественном питании (4,4%).
«В условиях дефицита кадров работодатели продолжают активно расширять границы найма, обращая внимание на опыт и навыки старшего поколения. Они понимают, что зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».