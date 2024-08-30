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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Зарплаты для пенсионеров в Ростове за год выросли почти на четверть

Работодатели в Ростове стали массово набирать пенсионеров

30 августа 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
Зарплаты для пенсионеров в Ростове за год выросли почти на четверть

Зарплаты для пенсионеров в Ростове выросли почти на четверть за год

За последний год средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров в Ростове-на-Дону выросли на 21%, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Средний доход, который предлагают соискателю-пенсионеру в Ростове, составляет 56 019 рублей. За год эта сумма выросла на 21%. Спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста вырос на 184%.

На самые высокие зарплаты специалисты старшего поколения могут рассчитывать в сфере туризма и ресторанов. Тут их доходы могут доходить до 161 794 рублей в месяц.

При этом особая востребованность в сотрудниках пенсионного возраста прослеживается в сфере доставки и логистики — на этот сегмент приходится 10% размещённых вакансий для данной категории соискателей. Там пенсионерам готовы платить в среднем 113 131 рубль.

Также стабильный спрос на работников старшего поколения фиксируется в розничной и оптовой торговле (8,2%), производстве и сельском хозяйстве (5,3%) и общественном питании (4,4%).

«В условиях дефицита кадров работодатели продолжают активно расширять границы найма, обращая внимание на опыт и навыки старшего поколения. Они понимают, что зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Названы вакансии в Ростове с доходом от 150 тысяч рублей
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Ранее сообщалось, что зарплаты крановщиков и машинистов перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове.

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