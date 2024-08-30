rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Ребенок упал в яму из-за прорыва трубы с кипятком в Ростове-на-Дону

Ребенок упал в яму с кипятком в Ростове-на-Дону

30 августа 2024, 10:01
Фото: 1MI
Ребенок упал в яму из-за прорыва трубы с кипятком в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии восьмилетний ребенок упал в яму, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось на улице Передовой, где прорвало трубу с горячей водой. В результате в грунтовую яму упал ребенок и получил травмы.

Женщина выпала из окна и погибла в Батайске
Узнать подробнее

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что проверку проводит и следствие. О состоянии пострадавшего ребенка информации нет.

До этого в Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста.

Ранее артист цирка упал с большой высоты во время выступления в донской столице. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Читайте также:
Женщина выпала из окна и погибла в БатайскеЖенщина выпала из окна дома в БатайскеЖитель Ростовской области выпал из окна в отделе полиции
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Прорыв трубы#Происшествия
Подпишитесь
Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону
Сегодня, 08:29
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
Сегодня, 08:00
Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область
Сегодня, 07:53
Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 07:29
Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области
Сегодня, 06:43
Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой
Сегодня, 05:55