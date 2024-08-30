Ребенок упал в яму с кипятком в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Происшествие случилось на улице Передовой, где прорвало трубу с горячей водой. В результате в грунтовую яму упал ребенок и получил травмы.
«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что проверку проводит и следствие. О состоянии пострадавшего ребенка информации нет.
До этого в Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста.
Ранее артист цирка упал с большой высоты во время выступления в донской столице. Врачам не удалось спасти ему жизнь.