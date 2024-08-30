РЭО 1 сентября запустит эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что новый закон о РОП вступил в силу с начала текущего года, но некоторые его положения начнут действовать позже. В частности, импортеры будут исполнять обязанности по утилизации отходов с 1 января 2026 года. В рамках апробации этого инструмента правительство запускает эксперимент, в рамках которого ряд товаров, включая их упаковку, попадет под действие этого правила. Стартует он 1 сентября текущего года, пишет 56orb.ru.
Импортеры теперь будут либо платить экологический сбор, либо предоставлять банковскую гарантию и поручительство утилизатора. В требованиях указано, что это нужно сделать до выпуска товаров в обращение. Новое правило не затронет товары из стран Евразийского экономического союза.
Гендиректор РЭО добавил, что согласно новому механизму РОП производителям и импортерам нужно будет отчитываться об утилизации отходов от товаров и упаковки. Для того чтобы переход к новым нормам был безболезненным, он осуществляется постепенно. Для импортеров же стартует эксперимент. Новые правила призваны сделать процессы внутри РОП более прозрачными и стимулировать производителей создавать инфраструктуру для переработки отходов.
Отмечается, что поручительство может дать только утилизатор, который включен в специальный реестр утилизаторов, который формирует Росприроднадзор совместно с РЭО. Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО, отмечает, что в рамках создания реестра проходят документарная и выездная оценки. Это позволяет понять, соответствуют ли утилизаторы заявленным требованиям. В реестр можно попасть только после проверки. Эта мера введена в рамках борьбы с недобросовестными организациями, которые мешают реальной переработке отходов.