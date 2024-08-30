РЭО 1 сентября запустит эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что новый закон о РОП вступил в силу с начала текущего года, но некоторые его положения начнут действовать позже. В частности, импортеры будут исполнять обязанности по утилизации отходов с 1 января 2026 года. В рамках апробации этого инструмента правительство запускает эксперимент, в рамках которого ряд товаров, включая их упаковку, попадет под действие этого правила. Стартует он 1 сентября текущего года, пишет 56orb.ru.