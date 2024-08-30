Режим повышенной готовности ввели для донских пожарно-спасательных отрядов

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По словам руководителя ведомства, для максимально оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, на круглосуточном дежурстве ежедневно пребывает более 600 областных спасателей и пожарных. Причиной для перевода в такой режим стали аномально высокая температура окружающего воздуха и отсутствие осадков в течение длительного времени, что создает чрезвычайную пожароопасность в нашем регионе.
Например, за аналогичный период прошлого года, количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, тогда как площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%.
Особый противопожарный режим действует в Ростовской области с 28 апреля текущего года. Введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных остатков и бытовых отходов на всей территории области. К нарушителям запрета применяются меры административного воздействия.
Диспетчерские службы и «горячие линии» в муниципальных образованиях круглосуточно осуществляют прием информации о возгораниях от жителей, которая оперативно передается исполнителям и держится на контроле.
Павел Нудгин отмечает, что в рамках усиления группировки экстренных служб на территории региона оборудованы и временные пожарные посты.
— На вооружении спасателей есть вся необходимая пожарно-спасательная техника и оборудование для тушения пожаров, мониторить обстановку им помогают камеры видеонаблюдения платформы АПК «Безопасный город». Организовано взаимодействие с добровольными пожарными старшинами, — говорит директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций нашего региона.
Огнеборцы донского края напоминают жителям и гостям о соблюдении правил пожарной безопасности. Просят быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. Не бросать в лесу горящие спички и непотушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш, а при возникновении пожара звонить по телефону 112.