Режим повышенной готовности ввели для донских пожарно-спасательных отрядов

Огнеборцы донского края напоминают жителям и гостям о соблюдении правил пожарной безопасности. Просят быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем. Не бросать в лесу горящие спички и непотушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш, а при возникновении пожара звонить по телефону 112.