Школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области

Утром 30 августа в Каменском районе Ростовской области произошла авария. 79-летний водитель Chevrolet Niva двигался по дороге М-4 «Дон» — рабочий поселок «Глубокий». В какой-то момент он решает повернуть налево, но в это время по той стороне ехал седан LADA Granta. Внедорожник и легковушка врезались на полной скорости.