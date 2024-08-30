Школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Утром 30 августа в Каменском районе Ростовской области произошла авария. 79-летний водитель Chevrolet Niva двигался по дороге М-4 «Дон» — рабочий поселок «Глубокий». В какой-то момент он решает повернуть налево, но в это время по той стороне ехал седан LADA Granta. Внедорожник и легковушка врезались на полной скорости.
Из-за мощного удара в ДТП пострадал 56-летний водитель отечественного авто и его 16-летний пассажир. Оба получили серьезные повреждения. Скорая забрала раненных в больницу. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем.
Читайте также о том, как в центре Ростова-на-Дону за пару минут сгорела машина каршеринга.