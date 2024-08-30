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Школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области

Школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области

30 августа 2024, 14:41
Фото: Госавтоинспекция
Школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области
В Ростовской области пенсионер не уступил дорогу, транспортному средству, имевшему преимущество, из-за чего пострадали школьник и мужчина, сообщает региональное УГИБДД.

Утром 30 августа в Каменском районе Ростовской области произошла авария. 79-летний водитель Chevrolet Niva двигался по дороге М-4 «Дон» — рабочий поселок «Глубокий». В какой-то момент он решает повернуть налево, но в это время по той стороне ехал седан LADA Granta. Внедорожник и легковушка врезались на полной скорости.

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Из-за мощного удара в ДТП пострадал 56-летний водитель отечественного авто и его 16-летний пассажир. Оба получили серьезные повреждения. Скорая забрала раненных в больницу. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Дети#ДТП#Транспорт#Авария#Каменский район#Столкновение машин#Пострадавшие#Столкновение#Легковой автомобиль#Происшествия#Внедорожники
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