Символ культурной жизни Ростова: поэтесса Светлана Новикова

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В гости к Новиковой приходили писатели: Владимир Войнович, Данил Корецкий, Захар Прилепин, Николай Скребов, Николай Егоров. В Донской государственной публичной библиотеке бывали также Геннадий Хазанов, Александр Панкратов-Черный, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Владимир Познер, Элина Быстрицкая и многие другие известные люди.
У Новиковой посчастливилось бывать и автору этих строк.
Светлана Михайловна и сама была замечательным поэтом, режиссером, журналистом и общественным деятелем, организовывала все крупные художественные выставки и фестивали у нас в Ростове. Была прекрасным фотохудожником. В Ростове проходили ее персональные фотовыставки.
Светлана Михайловна Новикова была человеком необыкновенной энергии, обаятельной, теплой, отзывчивой и доброй. Я ее называл Женщиной с большой буквы. Ее нежный и ласковый голос до сих пор звучит в моем сердце.
Не могу не вспомнить, что Новикова проводила в ДГПБ презентации книг известных донских авторов. Мне особо приятно отметить, что именно Светлана Михайловна Новикова проводила презентации книг моего отца, заслуженного врача России, известного краеведа и публициста Минаса Георгиевича Багдыкова, «Лики прошлого», «Иосиф Аргутинский» и других. Презентация книги отца «Лики прошлого» состоялась в 1995 году в кинозале Донской государственной публичной библиотеки. И она была одной из первых в новом здании «публички».
Со Светланой Михайловной меня связывали и теплые дружеские отношения. Она не раз приглашала меня читать лекции в Донскую государственную публичную библиотеку. Она знала, что я занимаюсь популяризацией медицинских знаний и издал ряд научно-популярных книг.
Конечно, отдельное место в жизни Светланы Михайловны Новиковой занимала поэзия. Она не только дружила с выдающимися донскими поэтами, но и сама писала замечательные, добрые, теплые, светлые и лиричные стихи.
Ее поэзия была наполнена любовью и душевностью. Новикова издавала поэтические сборники, которые пользовались успехом у читателей.
Но еще было трогательно наблюдать, с какой любовью и уважением к Светлане Михайловне относился ее супруг Геннадий Михайлович. Кстати, после смерти Новиковой он издал сборник ее ранее не опубликованных стихов.
Мне запомнились строки, которые написал о Светлане Михайловне известный ростовский поэт Николай Скребов: «Все в ней естественно, как вдох и выдох. Обаятельная женщина жила по внутренним законам добра, красоты, гармонии. Самой природой все в ней было согласовано со знаком плюс и звучало для окружающих тихой, умиротворяющей мелодией. Осталось только найти слова, достойные ее самовыражения. А лейтмотивом ее души была любовь. Любовь к бескрайнему звездному небу, к нежной ласке морской волны, к неисповедимым земным радостям, к желанному другу и спутнику жизни… Собранные воедино Геннадием Михайловичем Новиковым ее стихотворения теперь образуют единение с лирической мелодией, доставшейся нам в наследство».
Несомненно, Светлана Михайловна Новикова была разносторонне развитым и многогранно талантливым человеком. Помимо поэзии, литературы, любила кино и театр. Проводила просмотры шедевров мирового киноискусства в ДГПБ.
Помню, как перед каждым просмотром фильма Светлана Михайловна подробно рассказывала об истории его создания, о деятельности режиссера, об актерах, о случаях и различных байках, связанных с этим фильмом. Более того, она была организатором и вдохновителем театральной студии ДГПБ. Эту студию Новикова назвала «Все свои». По-моему, очень точное и по-семейному теплое название.
На мой взгляд, Светлану Михайловну можно назвать счастливым человеком. Вот что она пишет о себе в книге «В памяти моей…»: «Моя жизнь так сложилась, что в ней было немало радостных, счастливых дней. Они складывались из задуманного и приятного окружения. Я занималась тем, что мне нравилось: история, философия, астрология, журналистика, киноведение, театр, поэзия. На своем трудовом творческом пути волею судеб я встречалась с интересными, талантливыми, публичными людьми. Я училась у них многому».
Что такое счастье? Вопрос вроде простой, но и невероятно сложный. Ведь каждый по-своему понимает, что значит быть счастливым. Счастье, на мой взгляд, это состояние души.
Для меня быть счастливым − это заниматься в жизни тем, что нравится, это когда тебя окружают любящие тебя люди, когда рядом крепкая и дружная семья. На мой взгляд, все это было в жизни Светланы Михайловны Новиковой.
Была у нее и любовь читателей, уважение ростовчан и коллег. И все-таки не бывает ничего идеального. Слишком рано ушла из жизни эта замечательная, талантливая и яркая женщина.
Но я уверен, что для всех, кто знал Новикову, она навсегда останется символом культурной жизни Ростова.
Георгий Багдыков