Символ культурной жизни Ростова: поэтесса Светлана Новикова

Мне запомнились строки, которые написал о Светлане Михайловне известный ростовский поэт Николай Скребов: «Все в ней естественно, как вдох и выдох. Обаятельная женщина жила по внутренним законам добра, красоты, гармонии. Самой природой все в ней было согласовано со знаком плюс и звучало для окружающих тихой, умиротворяющей мелодией. Осталось только найти слова, достойные ее самовыражения. А лейтмотивом ее души была любовь. Любовь к бескрайнему звездному небу, к нежной ласке морской волны, к неисповедимым земным радостям, к желанному другу и спутнику жизни… Собранные воедино Геннадием Михайловичем Новиковым ее стихотворения теперь образуют единение с лирической мелодией, доставшейся нам в наследство».