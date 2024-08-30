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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

В Ростовской области запустили фейерверки, несмотря на запреты

Стали известны причины звуков взрывов в центре Ростова-на-Дону

30 августа 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовской области запустили фейерверки, несмотря на запреты

В Ростовской области неизвестные запускали салюты, несмотря на действующие ограничения, говорится в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Ростовчане рассказали, что услышали звуки взрывов в центре города. Оказалось, что причиной стал запущенный фейерверк.

«В областных городах тоже видели фейерверки в период с 00:00 по 00:18. Кто-то устроил запрещенный флешмоб?», — пишут пользователи.

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«Ого, я видел с балкона эти фейерверки», — говорится в комментариях.

«Было слышно хорошо, это были салюты», — заявили жители региона. При этом в области сейчас запрещены пиротехнические шоу.

Ранее неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове.

До этого сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Фейерверк#Салюты#Происшествия
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