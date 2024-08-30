Стали известны причины звуков взрывов в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Ростовчане рассказали, что услышали звуки взрывов в центре города. Оказалось, что причиной стал запущенный фейерверк.
«В областных городах тоже видели фейерверки в период с 00:00 по 00:18. Кто-то устроил запрещенный флешмоб?», — пишут пользователи.
«Ого, я видел с балкона эти фейерверки», — говорится в комментариях.
«Было слышно хорошо, это были салюты», — заявили жители региона. При этом в области сейчас запрещены пиротехнические шоу.
Ранее неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове.
До этого сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону.