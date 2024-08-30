Таксисты предупредили о росте цен для пассажиров в Ростове с сентября

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Юрист, адвокат Антон Габович рассказывает, что с 1 сентября 2024 года страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами для таксистов станет обязательным. И будет действовать наравне с ОСАГО. То есть в работу всех перевозчиков пассажиров в Ростовской области добавится новый полис — ОСГОП.
В частности, оформлять его придется тем, кто работает в такси — таксопарку или самим таксистам, у которых есть разрешение на перевозки.
«В законе о такси есть специальный реестр перевозчиков. Если в этом реестре значится определенная организация, то у нее, конечно же, возникает обязанность оформить этот полис», — уточняет Антон Габович.
По словам юриста, полис поможет перевозчику нести ответственность перед пассажирами.
«Попав в ДТП во время поездки, пассажир имеет право получить выплаты по этой страховке», — объясняет Габович.
Так, по словам эксперта, максимальная сумма за нанесение вреда жизни и здоровью пассажира, может достигать, в среднем, до двух миллионов рублей. Если вред будет причинен имуществу, то страховка покроет до 23 тысяч рублей.
«Естественно, в каждом отдельном случае будет рассматриваться степень повреждения и многое другое», — говорит собеседник.
Как подчеркивает юрист, законом предусмотрено, что отсутствие полиса ОСГОП с 1 сентября 2024 года может привести к приостановке разрешения на перевозки пассажиров или даже к аннулированию лицензии. А это влечет за собой приостановку деятельности перевозчика.
Также без нового страхового полиса перевозчики пассажиров могут нарваться на штрафы.
«Если у перевозчика не окажется полиса ОСГОП, то должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц составят — от 500 тысяч рублей до одного миллиона», — сообщает Габович.
Эксперты отмечают, что стоимость страховки не будет высокой. Однако четкого понимания, в какую сумму она обойдется, пока нет. Одни говорят о стоимости полиса порядка пяти тысяч рублей. Другие называют меньшие суммы.
«Я узнавал, мне сказали, что цена ОСГОП в Ростове будет порядка 3,5 тысячи рублей. Но это пока не точно», — сообщает ростовский таксист Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].
Большинство опрошенных корреспондентом RostovGazeta таксистов высказывают мнение, что появление новой страховки приведет к росту цен на проезд в такси. Однако, по словам собеседников, дело заключается не в том, что перевозчики понесут новые затраты и решат компенсировать их за счет пассажиров.
«Цена на страховку не шибко высока. Вопрос заключается в другом. На моей машине из таксопарка есть страховка ОСАГО под такси. У частников есть просто ОСАГО. Захотят ли они оформлять новый полис — большой вопрос. Не исключено, что многие частники попросту уйдут с рынка. А если отсеются частники, которые работают на своих машинах, стоимость поездки на такси возрастет. Потому, что машин перестанет хватать. Когда машин мало, цены на поездки всегда поднимаются», — объясняет Сергей.
Таксист Алексей, также попросивший изменить его имя при публикации, делится мнением, что цены на такси в Ростове осенью в любом случае вырастут.
«А вы когда-то видели, чтобы цены снижались, тем более, когда цены на все растут?» — объясняет таксист свою точку зрения.
Однако эксперты замечают, что за обсуждением роста стоимости поездок в такси осенью в Ростове, никто не говорит о самом очевидном.
«А именно о том, что для перевозчиков граждан появление полиса ОСГОП — это большой плюс. Поскольку в случае аварии, покрывать расходы будет страховка, а не перевозчик», — резюмирует Антон Габович.
Ранее, со ссылкой на слова таксиста, RostovGazeta рассказывала о напугавшей его поездке ночью на кладбище в Ростове.