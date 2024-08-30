rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Как изменятся цены на такси в Ростове осенью из-за обязательного полиса ОСГОП

Таксисты предупредили о росте цен для пассажиров в Ростове с сентября

30 августа 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
Как изменятся цены на такси в Ростове осенью из-за обязательного полиса ОСГОП
Полис страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами вводится для лиц, работающих в такси. Кому потребуется этот полис, что будет, если его не оформить, и почему таксисты ждут рост цен на поездки — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Новые требования

Юрист, адвокат Антон Габович рассказывает, что с 1 сентября 2024 года страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами для таксистов станет обязательным. И будет действовать наравне с ОСАГО. То есть в работу всех перевозчиков пассажиров в Ростовской области добавится новый полис — ОСГОП.

В частности, оформлять его придется тем, кто работает в такси — таксопарку или самим таксистам, у которых есть разрешение на перевозки.

«В законе о такси есть специальный реестр перевозчиков. Если в этом реестре значится определенная организация, то у нее, конечно же, возникает обязанность оформить этот полис», — уточняет Антон Габович.
На форуме «ИИ-будущее сегодня» показали кейсы применения ИИ в страховании
Узнать подробнее

Для чего нужен полис ОСГОП

По словам юриста, полис поможет перевозчику нести ответственность перед пассажирами.

«Попав в ДТП во время поездки, пассажир имеет право получить выплаты по этой страховке», — объясняет Габович.

Так, по словам эксперта, максимальная сумма за нанесение вреда жизни и здоровью пассажира, может достигать, в среднем, до двух миллионов рублей. Если вред будет причинен имуществу, то страховка покроет до 23 тысяч рублей.

максимальная сумма за нанесение вреда жизни и здоровью пассажира, может достигать, в среднем, до двух миллионов рублеймаксимальная сумма за нанесение вреда жизни и здоровью пассажира, может достигать, в среднем, до двух миллионов рублей
максимальная сумма за нанесение вреда жизни и здоровью пассажира, может достигать, в среднем, до двух миллионов рублей
Фото: 1MI
«Естественно, в каждом отдельном случае будет рассматриваться степень повреждения и многое другое», — говорит собеседник.
Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Узнать подробнее

Можно ли обойтись без ОСГОП

Как подчеркивает юрист, законом предусмотрено, что отсутствие полиса ОСГОП с 1 сентября 2024 года может привести к приостановке разрешения на перевозки пассажиров или даже к аннулированию лицензии. А это влечет за собой приостановку деятельности перевозчика.

Также без нового страхового полиса перевозчики пассажиров могут нарваться на штрафы.

«Если у перевозчика не окажется полиса ОСГОП, то должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц составят — от 500 тысяч рублей до одного миллиона», — сообщает Габович.
без нового страхового полиса перевозчики пассажиров могут нарваться на штрафыбез нового страхового полиса перевозчики пассажиров могут нарваться на штрафы
без нового страхового полиса перевозчики пассажиров могут нарваться на штрафы
Фото: 1MI
Штраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской области
Узнать подробнее

Сколько стоит полис ОСГОП

Эксперты отмечают, что стоимость страховки не будет высокой. Однако четкого понимания, в какую сумму она обойдется, пока нет. Одни говорят о стоимости полиса порядка пяти тысяч рублей. Другие называют меньшие суммы.

«Я узнавал, мне сказали, что цена ОСГОП в Ростове будет порядка 3,5 тысячи рублей. Но это пока не точно», — сообщает ростовский таксист Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].

Почему осенью вырастут цены на такси

Большинство опрошенных корреспондентом RostovGazeta таксистов высказывают мнение, что появление новой страховки приведет к росту цен на проезд в такси. Однако, по словам собеседников, дело заключается не в том, что перевозчики понесут новые затраты и решат компенсировать их за счет пассажиров.

«Цена на страховку не шибко высока. Вопрос заключается в другом. На моей машине из таксопарка есть страховка ОСАГО под такси. У частников есть просто ОСАГО. Захотят ли они оформлять новый полис — большой вопрос. Не исключено, что многие частники попросту уйдут с рынка. А если отсеются частники, которые работают на своих машинах, стоимость поездки на такси возрастет. Потому, что машин перестанет хватать. Когда машин мало, цены на поездки всегда поднимаются», — объясняет Сергей.
Цены на такси в Ростове-на-Дону взлетели почти на 30%
Узнать подробнее
«А если отсеются частники, которые работают на своих машинах, стоимость поездки на такси возрастет.»«А если отсеются частники, которые работают на своих машинах, стоимость поездки на такси возрастет.»
«А если отсеются частники, которые работают на своих машинах, стоимость поездки на такси возрастет.»
Фото: 1MI

Таксист Алексей, также попросивший изменить его имя при публикации, делится мнением, что цены на такси в Ростове осенью в любом случае вырастут.

«А вы когда-то видели, чтобы цены снижались, тем более, когда цены на все растут?» — объясняет таксист свою точку зрения.

Однако эксперты замечают, что за обсуждением роста стоимости поездок в такси осенью в Ростове, никто не говорит о самом очевидном.

«А именно о том, что для перевозчиков граждан появление полиса ОСГОП — это большой плюс. Поскольку в случае аварии, покрывать расходы будет страховка, а не перевозчик», — резюмирует Антон Габович.

Ранее, со ссылкой на слова таксиста, RostovGazeta рассказывала о напугавшей его поездке ночью на кладбище в Ростове.

Читайте также:
Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновниковЗарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублейПолиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пассажиры#Такси#Цены#Транспорт#Ростов#Штрафы#Страхование#ОСГОП
Подпишитесь
Поставщик контрафактных сигарет пытался подкупить полицейского на Дону
Сегодня, 08:29
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
Сегодня, 08:00
Грозы и ливни надвигаются на Ростовскую область
Сегодня, 07:53
Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 07:29
Гидрометеослужба предупредила об обмелении реки Дон в Ростовской области
Сегодня, 06:43
Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой
Сегодня, 05:55