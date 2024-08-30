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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Уголовное дело возбудили из-за опасной инфекции в детсаду в Ростовской области

Уголовное дело возбудили из-за таинственной инфекции в детсаду в Ростовской области

30 августа 2024, 09:26
Фото: Pxhere
Уголовное дело возбудили из-за опасной инфекции в детсаду в Ростовской области
Из-за госпитализации воспитанников детского сада в Волгодонске возбуждено уголовное дело, подробностями поделились в управлении Следкома Ростовской области.

Происшествие случилось в детсаду «Кораблик» в Волгодонске. Воспитанников учреждения госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. У малышей нашли опасную инфекцию. Однако ни городские власти, ни региональные не сообщают, о какой инфекции идет речь. На запрос СМИ ответа не последовало.

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По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Сейчас в СК расследуют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают причастных к совершению преступления.

Ранее свою проверку из-за заражения детей инфекцией организовала прокуратура. Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщал, что в садике проведут дезинфекцию и профилактическую обработку.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Отравление детей#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Волгодонский район#Детсады#Происшествия
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