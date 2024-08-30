Уголовное дело возбудили из-за таинственной инфекции в детсаду в Ростовской области

Происшествие случилось в детсаду «Кораблик» в Волгодонске. Воспитанников учреждения госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. У малышей нашли опасную инфекцию. Однако ни городские власти, ни региональные не сообщают, о какой инфекции идет речь. На запрос СМИ ответа не последовало.