В Дубае заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку из Ростова Цомартову

Местному жителю удалось даже сделать фотографию со спины. Мать ростовчанки отметила странный факт: несмотря на жару, девушка была в медицинской маске. Также известно, что ее окликнули вопросом: «Анна, это ты?», на что она ответила на русском, сказав, что они ошиблись.