В Дубае заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку из Ростова Цомартову

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Родители девушки не исключают, что дочь могли похитить и увезти в другую страну. Поэтому они обратились к активистам из других государств.
Издание пишет, что теперь родственникам Цомартовой поступило сообщение из Дубая. Говорится, что в метро увидели девушку, похожу на пропавшую.
Местному жителю удалось даже сделать фотографию со спины. Мать ростовчанки отметила странный факт: несмотря на жару, девушка была в медицинской маске. Также известно, что ее окликнули вопросом: «Анна, это ты?», на что она ответила на русском, сказав, что они ошиблись.
Отмечается, что теперь информация проверяется.
Напомним, что Анна Цомартова исчезла еще в феврале 2024 года. Она находилась в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачного боя Анна убежала к берегу моря, после этого она считается пропавшей.