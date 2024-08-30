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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Дубаи заметили девушку, похожую на пропавшую ростовчанку Цомартову

В Дубае заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку из Ростова Цомартову

30 августа 2024, 13:33
Фото: ТГ канал по поиску Анны Цомартовой
В Дубаи заметили девушку, похожую на пропавшую ростовчанку Цомартову
В ОАЭ заметили девушку, которая похожа на пропавшую студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Родители девушки не исключают, что дочь могли похитить и увезти в другую страну. Поэтому они обратились к активистам из других государств.

Издание пишет, что теперь родственникам Цомартовой поступило сообщение из Дубая. Говорится, что в метро увидели девушку, похожу на пропавшую.

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Издание пишет, что теперь родственникам Цомартовой поступило сообщение из Дубая.Издание пишет, что теперь родственникам Цомартовой поступило сообщение из Дубая.
Издание пишет, что теперь родственникам Цомартовой поступило сообщение из Дубая.
Фото: предоставлено семьей Анны Цомартовой/rоstоv.kp.ru

Местному жителю удалось даже сделать фотографию со спины. Мать ростовчанки отметила странный факт: несмотря на жару, девушка была в медицинской маске. Также известно, что ее окликнули вопросом: «Анна, это ты?», на что она ответила на русском, сказав, что они ошиблись.

Отмечается, что теперь информация проверяется.

Напомним, что Анна Цомартова исчезла еще в феврале 2024 года. Она находилась в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачного боя Анна убежала к берегу моря, после этого она считается пропавшей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ОАЭ#Анна Цомартова#Дубай
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