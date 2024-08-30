В музее истории Ростова-на-Дону появится зал, посвященный СВО, за 9 млн рублей

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В музее истории города Ростова-на-Дону продолжается оформление тематических залов. Одно из пространств будет рассказывать о специальной военной операции. Так, учреждение заказало изготовление девяти больших инсталляций: «Во имя жизни», «На страже мира», «Сидел бы дома», «Шевроны», «Экран и витрина», «СВО и Роствертол», «Ласточка мира», «Мы сражаемся за вас» и «Входная группа». Все они будут иметь индивидуальный дизайн, а некоторые будут превышать четыре метра в высоту.
Кроме того, зал оснастят звуковым и видеорядами, световым оборудованием. На это все потратят 9,19 миллиона рублей. На создание, доставку и установку объектов уйдет 30 дней с момента подписания договора.
Ранее стало известно, что музей истории донской столицы откроется уже в сентябре 2024 года.