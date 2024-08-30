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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:43

В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»

В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»

30 августа 2024, 16:41
Фото: 1MI
В Ростове изменят расписание автобусов из-за матча ФК «Ростов» с «Факелом»
В воскресенье в Ростове-на-Дону состоится футбольный матч. В связи с этим изменят расписание работы общественного транспорта. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Уже в это воскресенье, 1 сентября, в донской столице пройдет встреча футбольной команды «Ростов» и воронежского клуба «Факел». Игра состоится на главном стадионе города — «Ростов-Арена» в 20.00 мск. Для фанатов будет организован дополнительный график работы автобусов.

Так, все желающие смогут добраться до места проведения матча на общественном транспорте № 8, 49, 65а и 75. Автобусный маршрут № 39 будет сокращен до остановки «Аллея „Ростов-Арена“».

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Кроме того, будет продлена работа автобусного транспорта № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. С помощью него в период с 18.30 до 23.00 мск болельщики смогут доехать до стадиона и вернуться обратно.

Ранее ФК «Ростов» оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей из-за отсутствия безопасности на поле во время матча с «Оренбургом». Подробнее о том, как пострадал судья в материале RostovGazeta.

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