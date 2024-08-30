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В Ростове-на-Дону снесут два аварийных здания

В Ростове-на-Дону снесут еще два старинных дома

30 августа 2024, 18:01
Фото: Карта 2ГИС
В Ростове-на-Дону снесут два аварийных здания
В Ростове-на-Дону два старых малоэтажных здания признаны аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие документы опубликованы на сайте горадминистрации.

30 августа 2024 года глава городской управы Алексей Логвиненко подписал постановления об изъятии двух земельных участков. Так, в Ростове-на-Дону снесут здание, расположенное по адресу улица Полторацкого, 12, литер В. Трехэтажный было возведено 1948 году. После него останется территория площадью 1300 квадратных метров.

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Кроме того, в Ленинском районе исчезнет двухэтажный дом на Братском переулке, 63, литер А. Постройка занимает 1239 квадратных метров земли. Здание было построено в начале прошлого века — 1917 году.

Следить за выполнением работ будут замглавы горадминистрации по строительству Андрей Дикун и первый замглавы — Юрий Овчинников.

Ранее в донском регионе спасли от уничтожения доходный дом Чернова.

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