В Ростове-на-Дону снесут еще два старинных дома

30 августа 2024 года глава городской управы Алексей Логвиненко подписал постановления об изъятии двух земельных участков. Так, в Ростове-на-Дону снесут здание, расположенное по адресу улица Полторацкого, 12, литер В. Трехэтажный было возведено 1948 году. После него останется территория площадью 1300 квадратных метров.