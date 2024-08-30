В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому все спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. Как долго будут действовать ограничения, неизвестно.
При этом, как уточнили в региональном правительстве, футбольные матчи ФК «Ростов» планируют проводить так же, как и раньше — с заполненными трибунами. Как объяснили региональные власти, стадион не относится к открытым спортивным объектам. А потому запрет губернатора Ростовской области на него не распространяется.
Также был уточнен запрет на проведение массовых мероприятий вне помещений в Ростовской области. Правило распространяется только на те культмероприятия, на которых насчитывается свыше 50 человек.
Ограничения, по информации региональных властей, были введены в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в соответствии с указом Президента России о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.
Ранее в Ростове-на-Дону изменили расписание работы общественного транспорта специально для болельщиков матча ФК «Ростов» с «Факелом».