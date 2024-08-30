В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей

При этом, как уточнили в региональном правительстве, футбольные матчи ФК «Ростов» планируют проводить так же, как и раньше — с заполненными трибунами. Как объяснили региональные власти, стадион не относится к открытым спортивным объектам. А потому запрет губернатора Ростовской области на него не распространяется.