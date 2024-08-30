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Published Сегодня, 19:10

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Updated Сегодня, 19:12

В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей

В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей

30 августа 2024, 19:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей
Временно в Ростове-на-Дону все спортивные соревнования будут проходить в закрытом формате. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому все спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. Как долго будут действовать ограничения, неизвестно.

При этом, как уточнили в региональном правительстве, футбольные матчи ФК «Ростов» планируют проводить так же, как и раньше — с заполненными трибунами. Как объяснили региональные власти, стадион не относится к открытым спортивным объектам. А потому запрет губернатора Ростовской области на него не распространяется.

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Также был уточнен запрет на проведение массовых мероприятий вне помещений в Ростовской области. Правило распространяется только на те культмероприятия, на которых насчитывается свыше 50 человек.

Ограничения, по информации региональных властей, были введены в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в соответствии с указом Президента России о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.

Ранее в Ростове-на-Дону изменили расписание работы общественного транспорта специально для болельщиков матча ФК «Ростов» с «Факелом».

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