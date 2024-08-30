В Ростовской области 16-летний подросток спровоцировал ДТП с пострадавшими

Утром 30 августа в Сальском районе Ростовской области произошло ДТП. 16-летний водитель ВА3-21074 двигался по дороге «Сальск — Яшалта». Несовершеннолетний автомобилист посчитал, что транспортные средства перед ним едут недостаточно быстро, и решился на обгон. Однако он некорректно рассчитал расстояние до легковушки, которая двигалась по встречной полосе, и на всей скорости врезался в нее.