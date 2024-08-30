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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

В Ростовской области 16-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Ростовской области 16-летний подросток спровоцировал ДТП с пострадавшими

30 августа 2024, 15:08
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области 16-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими
В Ростовской области несовершеннолетний водитель влетел во встречный автомобиль во время обгона, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 30 августа в Сальском районе Ростовской области произошло ДТП. 16-летний водитель ВА3-21074 двигался по дороге «Сальск — Яшалта». Несовершеннолетний автомобилист посчитал, что транспортные средства перед ним едут недостаточно быстро, и решился на обгон. Однако он некорректно рассчитал расстояние до легковушки, которая двигалась по встречной полосе, и на всей скорости врезался в нее.

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В аварии пострадал 36-летний водитель Lada XRAY и 15-летний пассажир ВА3-21074. Два дончанина получили травмы и были доставлены в медучреждение. Полицейские выясняют все детали инцидента.

Ранее двух несовершеннолетних парней на мотоцикле сбил автомобиль в Ростовской области.

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