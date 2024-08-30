В Волгодонске выросло число детей заразившихся инфекцией в детском саду

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В Волгодонске выросло число детей, у которых диагностировали кишечную инфекцию. В настоящий момент 10 воспитанников детского сада «Кораблик» проходят амбулаторное лечение, а еще двое — помещены в больницу со средней степенью тяжести заболевания. Источник инфекции пока что неизвестен.
Напомним, что ранее в Волгодонске закрылся детский сад после внезапного распространения инфекционного заболевания. Эксперты проводят дезинфекцию помещений.
Также следователи донского региона возбудили уголовное дело из-за массового заболевания детей. Следком будет искать виновных в оказании небезопасных услуг.