В Волгодонске выросло число детей заразившихся инфекцией в детском саду

В Волгодонске выросло число детей, у которых диагностировали кишечную инфекцию. В настоящий момент 10 воспитанников детского сада «Кораблик» проходят амбулаторное лечение, а еще двое — помещены в больницу со средней степенью тяжести заболевания. Источник инфекции пока что неизвестен.