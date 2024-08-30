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Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Волгодонске в двое выросло число детей, заразившихся инфекцией в садике

В Волгодонске выросло число детей заразившихся инфекцией в детском саду

30 августа 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney
В Волгодонске в двое выросло число детей, заразившихся инфекцией в садике
В Ростовской области выросло число детей, госпитализированных из-за инфекции в детском саду, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В Волгодонске выросло число детей, у которых диагностировали кишечную инфекцию. В настоящий момент 10 воспитанников детского сада «Кораблик» проходят амбулаторное лечение, а еще двое — помещены в больницу со средней степенью тяжести заболевания. Источник инфекции пока что неизвестен.

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Напомним, что ранее в Волгодонске закрылся детский сад после внезапного распространения инфекционного заболевания. Эксперты проводят дезинфекцию помещений.

Также следователи донского региона возбудили уголовное дело из-за массового заболевания детей. Следком будет искать виновных в оказании небезопасных услуг.

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