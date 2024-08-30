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Published Сегодня, 17:19

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Updated Сегодня, 17:22

Власти объяснили зачем ввели запрет на массовые мероприятия

Власти объяснили зачем ввели запрет на массовые мероприятия

30 августа 2024, 17:19
Фото: 1MI
Власти объяснили зачем ввели запрет на массовые мероприятия
Губернатор Василий Голубев запретил проводить массовые мероприятия на открытом воздухе на всей территории Ростовской области в целях безопасности, сообщает официальный портал регионального правительства.

30 августа 2024 года глава донского региона Василий Голубев подписал указ о запрете на проведение всех общественных мероприятий вне помещений, если число участников превышает 50 человек.

Вместе с тем все запланированные спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности граждан. Власти региона отталкивались от указа президента РФ о введении режима среднего уровня реагирования.

В Ростове могут отменить концерты звезд из-за распоряжения губернатора Голубева
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До этого Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха». Подробнее о причинах запрета ежегодного праздника в материале RostovGazeta.

Ранее в Ростове-на-Дону запланировали проведение футбольного матча. На стадионе встретятся ФК «Ростов» и «Факел», в связи с чем изменят расписание автобусов.

#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Ограничения#Запрет#Безопасность#Массовые мероприятия#Меры безопасности#Праздники
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