Власти объяснили зачем ввели запрет на массовые мероприятия

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
30 августа 2024 года глава донского региона Василий Голубев подписал указ о запрете на проведение всех общественных мероприятий вне помещений, если число участников превышает 50 человек.
Вместе с тем все запланированные спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности граждан. Власти региона отталкивались от указа президента РФ о введении режима среднего уровня реагирования.
До этого Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха». Подробнее о причинах запрета ежегодного праздника в материале RostovGazeta.
Ранее в Ростове-на-Дону запланировали проведение футбольного матча. На стадионе встретятся ФК «Ростов» и «Факел», в связи с чем изменят расписание автобусов.