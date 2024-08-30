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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 05:57

Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой

Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой

30 августа 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Жителям Ростовской области лучше не употреблять воду из-под крана, сообщили в администрации Цимлянского района.

Власти рассказали о проведенных исследованиях проб воды. Их взяли из нескольких территорий, в том числе в районе пляжа поселка Сарке, пляжа г. Цимлянска и берегового водозабора.

Оказалось, что часть проб не соответствует нормам по санитарно-гигиеническим показателям. Поэтому жителей попросили кипятить воду перед употреблением.

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Также людей просят не купаться в этих водоемах.

«Какие именно показатели превышены, что даже купаться нельзя в водоемах?», — поинтересовались жители.

«Что конкретно обнаружили в пробах, проинформируйте населения?», — спрашивают пользователи.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Исследования#Питьевая вода
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