Власти предупредили жителей Ростовской области о проблемах с питьевой водой

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Власти рассказали о проведенных исследованиях проб воды. Их взяли из нескольких территорий, в том числе в районе пляжа поселка Сарке, пляжа г. Цимлянска и берегового водозабора.
Оказалось, что часть проб не соответствует нормам по санитарно-гигиеническим показателям. Поэтому жителей попросили кипятить воду перед употреблением.
Также людей просят не купаться в этих водоемах.
«Какие именно показатели превышены, что даже купаться нельзя в водоемах?», — поинтересовались жители.
«Что конкретно обнаружили в пробах, проинформируйте населения?», — спрашивают пользователи.
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