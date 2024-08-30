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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Власти Ростовской области введут запрет на продажу алкоголя в сентябре

Власти Ростовской области введут запрет на продажу алкоголя в сентябре

30 августа 2024, 09:45
Фото: Pxhere
Власти Ростовской области введут запрет на продажу алкоголя в сентябре
Розничная продажа алкоголя будет ограничена в Ростовской области 2 сентября, предупредили в правительстве региона.

В понедельник, 2 сентября, в области пройдут праздничные линейки в школах по случаю Дня знаний. 1 сентября их решили не проводить, потому что этот день выпадает на выходной.

В детские праздники в Ростовской области действуют запреты на продажу алкогольной продукции в магазинах. Купить спиртное можно только в ресторанах или кафе.

За нарушение закона продавцам грозит административное наказание.

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Сами линейки для детей проведут в закрытых помещениях. Власти запретили в Ростовской области массовые мероприятиях на открытом воздухе.

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