Власти Ростовской области введут запрет на продажу алкоголя в сентябре

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
В понедельник, 2 сентября, в области пройдут праздничные линейки в школах по случаю Дня знаний. 1 сентября их решили не проводить, потому что этот день выпадает на выходной.
В детские праздники в Ростовской области действуют запреты на продажу алкогольной продукции в магазинах. Купить спиртное можно только в ресторанах или кафе.
За нарушение закона продавцам грозит административное наказание.
Сами линейки для детей проведут в закрытых помещениях. Власти запретили в Ростовской области массовые мероприятиях на открытом воздухе.