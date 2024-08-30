Заключенных в СИЗО-5 в Ростове лишили завтраков

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
29 августа текущего года сотрудники следственного изолятора №5 в Ростовской области проверяли продуктовую посылку, предназначавшуюся одному из заключенных. В пачке из-под детского сухого завтрака лежали бело-красные капсулы и оранжевые таблетки. Правоохранители предполагают, что в них находилось наркотическое вещество.
Находка была изъята, проводится проверка. Соответствующие материалы будут переданы в полицию для дачи правовой оценки.
Читайте также о том, что патрульная служба в Ростове-на-Дону нашла у водителя арендованной машины почти один килограмм запрещенных веществ. Местному жителю грозит пожизненный срок.