Заключенных в СИЗО-5 в Ростове лишили завтраков

29 августа текущего года сотрудники следственного изолятора №5 в Ростовской области проверяли продуктовую посылку, предназначавшуюся одному из заключенных. В пачке из-под детского сухого завтрака лежали бело-красные капсулы и оранжевые таблетки. Правоохранители предполагают, что в них находилось наркотическое вещество.