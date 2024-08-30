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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

В Ростовской области в СИЗО-5 пытались пронести наркотики в сухом завтраке

Заключенных в СИЗО-5 в Ростове лишили завтраков

30 августа 2024, 15:19
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
В Ростовской области в СИЗО-5 пытались пронести наркотики в сухом завтраке

Наркотики в сухих завтраках пытались передать в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону

Сотрудники СИЗО-5 Ростовской области обнаружили подозрительные капсулы в пакетах с сухими завтраками, сообщает региональное управление ФСИН России.

29 августа текущего года сотрудники следственного изолятора №5 в Ростовской области проверяли продуктовую посылку, предназначавшуюся одному из заключенных. В пачке из-под детского сухого завтрака лежали бело-красные капсулы и оранжевые таблетки. Правоохранители предполагают, что в них находилось наркотическое вещество.

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Находка была изъята, проводится проверка. Соответствующие материалы будут переданы в полицию для дачи правовой оценки.

Читайте также о том, что патрульная служба в Ростове-на-Дону нашла у водителя арендованной машины почти один килограмм запрещенных веществ. Местному жителю грозит пожизненный срок.

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