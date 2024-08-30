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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Жители Каменского районе пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе

Жители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе

30 августа 2024, 12:56
Фото: vk.com/kamenskx
Жители Каменского районе пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе
Под Каменском уже третий день полыхает топливный склад после атаки БПЛА. Местные жители рассказали о плохом самочувствии, сообщает 1RnD.

Несмотря на разрастающийся пожар, люди не могут бросить свои дома и уехать подальше от места возгорания. Жители Каменска сообщают, что из-за едкого дыма испытывают постоянную головную боль, проблемы с дыханием и общее недомогание.

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Местным жителям приходится откладывать работу и сидеть дома с закрытыми окнами. Люди переживают за свое здоровье. Кроме того, они не понимают, почему нет никакой новой информации о происшествии от властей, и почему Роспотребнадзор молчит о качестве воздуха.

Напомним, что атака беспилотников, из-за которой началось возгорание, произошла 28 августа. Пожарные пытаются предотвратить дальнейшее распространение огня. Однако сейчас цистерны продолжают полыхать.

#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Здоровье#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#Каменский район#Атака БПЛА#Дым#МЧС России#Возгорание#Черный дым#Нефтебаза#Тушение#Происшествия
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