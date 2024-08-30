Жители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе

Местным жителям приходится откладывать работу и сидеть дома с закрытыми окнами. Люди переживают за свое здоровье. Кроме того, они не понимают, почему нет никакой новой информации о происшествии от властей, и почему Роспотребнадзор молчит о качестве воздуха.