Жители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Несмотря на разрастающийся пожар, люди не могут бросить свои дома и уехать подальше от места возгорания. Жители Каменска сообщают, что из-за едкого дыма испытывают постоянную головную боль, проблемы с дыханием и общее недомогание.
Местным жителям приходится откладывать работу и сидеть дома с закрытыми окнами. Люди переживают за свое здоровье. Кроме того, они не понимают, почему нет никакой новой информации о происшествии от властей, и почему Роспотребнадзор молчит о качестве воздуха.
Напомним, что атака беспилотников, из-за которой началось возгорание, произошла 28 августа. Пожарные пытаются предотвратить дальнейшее распространение огня. Однако сейчас цистерны продолжают полыхать.