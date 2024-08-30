Жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
На территории Мясниковского района располагается база отдыха с небольшими домиками и клуб для занятия верховой ездой. Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.
Также здесь есть баня, личный пруд, водонапорная башня и ангар. Информация о продаже была размещена 20 августа, с тех пор объявлением заинтересовались более 330 человек.
В объявлении сообщается, что всего доступны четыре жилых домика с впечатляющим интерьером. В каждом из них находятся диваны, кровати, обеденный стол со стулом, небольшая кухня, холодильник и телевизор.
В поселке Манычстрой Сальского района продается комплекс на земельном участке площадью 4,3 тысячи квадратных метров.
«К услугам вcex гостей большая территория, где можнo позагорать, пообщаться с друзьями в беседкax, самостоятельно пожарить шашлык, половить рыбу или же напротив — активно провести время: поиграть в футбол, волейбол, бадминтон. Также есть летний душ, где можно всегда освежиться после активного отдыха», — написал владелец.
Он добавил, что сам комплекс работает круглый год. На территории есть отдельные домики, баня, мангалы, кухня-столовая и парковка для автомобилей.
Она находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей. База расположена недалеко от Дона c уютными и комфортными пирсами.
«Ha территории находятся комфортабельные номера с новой мебелью и техникой, сауна с бассейном, бильярдная, площадка для барбекю, прокат лодки и велосипедов. Здесь девять гостиничных номеров, кафе-столовая, крытая стоянка для авто», — расписал владелец.
Он добавил, что база отдыха пользуется популярностью у туристов и имеет стабильный поток гостей в течение всего года. Ее можно расширить за счет строительства новых коттеджей и разработки новых услуг.
Причиной продажи владелец назвал другой бизнес, поэтому он не успевает участвовать сразу в двух проектах.
Ее стоимость составляет 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском. Это действующая база, домa оснащены всеми необходимыми коммуникациями для проживания.
Комнаты меблированные, с постельными принадлежностями. В них же есть кухня с холодильником, чайником, плитой, посудой.
При этом земля находится в долгосрочной аренде на 49 лет — до 2071 года.
Это место находится недалеко от госзаказника Горненский, в 95 километрах от Ростова. Стоимость достигает 170 миллионов рублей.
Размер участка превышает 150 гектаров, здесь находятся 12 полностью меблированных и благоустроенных гостевых домов площадью до 50 квадратных метров.
Кроме того, есть ресторан, баня и SРА, тренажерный зал, административное здание, открытый бассейн, мангальные зоны, беседки и зоны отдыха, детские площадки и конюшня.