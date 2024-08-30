Жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха

«К услугам вcex гостей большая территория, где можнo позагорать, пообщаться с друзьями в беседкax, самостоятельно пожарить шашлык, половить рыбу или же напротив — активно провести время: поиграть в футбол, волейбол, бадминтон. Также есть летний душ, где можно всегда освежиться после активного отдыха», — написал владелец.