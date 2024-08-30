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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Жители Ростовской области начали распродавать базы отдыха

Жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха

30 августа 2024, 13:38
Фото: 1MI
Жители Ростовской области начали распродавать базы отдыха
В Ростовской области на продажу выставили сразу несколько баз отдыха. Сколько они стоят и как выглядят, в материале RostovGazeta.

База с конным клубом

На территории Мясниковского района располагается база отдыха с небольшими домиками и клуб для занятия верховой ездой. Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.

Также здесь есть баня, личный пруд, водонапорная башня и ангар. Информация о продаже была размещена 20 августа, с тех пор объявлением заинтересовались более 330 человек.

В объявлении сообщается, что всего доступны четыре жилых домика с впечатляющим интерьером. В каждом из них находятся диваны, кровати, обеденный стол со стулом, небольшая кухня, холодильник и телевизор.

Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.
Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.
Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.
Площадь комплекса составляет пять гектаров, а его стоимость равна 85 миллионам рублей.
Фото: Авито

База отдыха за 12 млн рублей

В поселке Манычстрой Сальского района продается комплекс на земельном участке площадью 4,3 тысячи квадратных метров.

«К услугам вcex гостей большая территория, где можнo позагорать, пообщаться с друзьями в беседкax, самостоятельно пожарить шашлык, половить рыбу или же напротив — активно провести время: поиграть в футбол, волейбол, бадминтон. Также есть летний душ, где можно всегда освежиться после активного отдыха», — написал владелец.

Он добавил, что сам комплекс работает круглый год. На территории есть отдельные домики, баня, мангалы, кухня-столовая и парковка для автомобилей.

В поселке Манычстрой Сальского района продается комплекс на земельном участке площадью 4,3 тысячи квадратных метровВ поселке Манычстрой Сальского района продается комплекс на земельном участке площадью 4,3 тысячи квадратных метров
В поселке Манычстрой Сальского района продается комплекс на земельном участке площадью 4,3 тысячи квадратных метров
Фото: Авито

Рыболовно-охотничья база отдыха

Она находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей. База расположена недалеко от Дона c уютными и комфортными пирсами.

«Ha территории находятся комфортабельные номера с новой мебелью и техникой, сауна с бассейном, бильярдная, площадка для барбекю, прокат лодки и велосипедов. Здесь девять гостиничных номеров, кафе-столовая, крытая стоянка для авто», — расписал владелец.

Конный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области
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Он добавил, что база отдыха пользуется популярностью у туристов и имеет стабильный поток гостей в течение всего года. Ее можно расширить за счет строительства новых коттеджей и разработки новых услуг.

Причиной продажи владелец назвал другой бизнес, поэтому он не успевает участвовать сразу в двух проектах.

Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.
Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.
Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.
Рыболовно-охотничья база отдыха находится в Николаевском сельском поселении и стоит 14,8 миллиона рублей.
Фото: Авито

База отдыха и рыбалки

Ее стоимость составляет 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском. Это действующая база, домa оснащены всеми необходимыми коммуникациями для проживания.

Комнаты меблированные, с постельными принадлежностями. В них же есть кухня с холодильником, чайником, плитой, посудой.

При этом земля находится в долгосрочной аренде на 49 лет — до 2071 года.

База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.
База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.
База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.
База отдыха и рыбалки за 16,8 миллиона рублей, она расположена в Каменске-Шахтинском.
Фото: Авито

База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»

Это место находится недалеко от госзаказника Горненский, в 95 километрах от Ростова. Стоимость достигает 170 миллионов рублей.

Размер участка превышает 150 гектаров, здесь находятся 12 полностью меблированных и благоустроенных гостевых домов площадью до 50 квадратных метров.

Кроме того, есть ресторан, баня и SРА, тренажерный зал, административное здание, открытый бассейн, мангальные зоны, беседки и зоны отдыха, детские площадки и конюшня.

База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»
База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»
База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»
База отдыха «Охотничий клуб Хантербург»
Фото: Авито
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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Продажа#База отдыха#Конный клуб#Жилые домики
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