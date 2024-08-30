Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Образцы собирались более 20 лет, что позволило специалистам создать набор из 740 окаменелостей. После этого провели исследование остатков, которые оказались в карьерах Морозовского района
Анализируя находки, ученые установили, что свыше 40 миллионов лет назад на территории современного донского региона обитало более 30 разновидностей хрящевых рыб. Среди них обнаружено 12 видов ламнообразных акул, в том числе были хищники крупного размера.
Особенно заинтересовали экспертов крупные зазубренные зубы гигантских акул, эти рыбы могли быть в длину свыше 15 метров. Теперь находки помогут специалистам в дальнейшем изучении морских видов.
Ранее в регионе рыбак поразил всех гигантским амуром.
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