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Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области

Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области

30 августа 2024, 07:29
Фото: wikimedia.org
Зубы гигантских акул обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области ученым удалось обнаружить зубы древних акул, которые являлись предками мегалодона, сообщает «Южный федеральный» со ссылкой на исследование Historical Biology.

Образцы собирались более 20 лет, что позволило специалистам создать набор из 740 окаменелостей. После этого провели исследование остатков, которые оказались в карьерах Морозовского района

Анализируя находки, ученые установили, что свыше 40 миллионов лет назад на территории современного донского региона обитало более 30 разновидностей хрящевых рыб. Среди них обнаружено 12 видов ламнообразных акул, в том числе были хищники крупного размера.

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Особенно заинтересовали экспертов крупные зазубренные зубы гигантских акул, эти рыбы могли быть в длину свыше 15 метров. Теперь находки помогут специалистам в дальнейшем изучении морских видов.

Ранее в регионе рыбак поразил всех гигантским амуром.

Читайте также о том, как пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове. В Интернете появилась фотография рыбы и многих удивила.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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