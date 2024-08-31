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Бастрыкин поручил завести дело из-за падения ребенка в яму с кипятком в Ростове

Бастрыкин поручил завести дело из-за падения ребенка в яму с кипятком в Ростове

31 августа 2024, 05:20
Фото: 1MI
В Ростовской области заведут уголовное дело после падения ребенка в яму с горячей водой, сообщили в Следкоме.

Напомним, что в Ростове восьмилетний мальчик оказался в яме с кипятком. Она появилась на месте разрушения трубы, по которой шла горячая вода. В результате ребенок получил ожоги.

По факту случившегося следствие начало проверочные мероприятия. О произошедшем также узнал глава СКР Александр Бастрыкин.

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Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о выясненных обстоятельствах. О состоянии пострадавшего ребенка пока информации нет.

Ранее два заключенных обгорели в колонии в Ростове-на-Дону во время пожара.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов#Бастрыкин#Следственный комитет#Происшествия#Падение ребенка
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