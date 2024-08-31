Бастрыкин поручил завести дело из-за падения ребенка в яму с кипятком в Ростове

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Напомним, что в Ростове восьмилетний мальчик оказался в яме с кипятком. Она появилась на месте разрушения трубы, по которой шла горячая вода. В результате ребенок получил ожоги.
По факту случившегося следствие начало проверочные мероприятия. О произошедшем также узнал глава СКР Александр Бастрыкин.
Он поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о выясненных обстоятельствах. О состоянии пострадавшего ребенка пока информации нет.
Ранее два заключенных обгорели в колонии в Ростове-на-Дону во время пожара.