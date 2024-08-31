«Дом движется»: почему жители аварийного дома на Гагарина в Гукове спят по очереди

Жители аварийного дома в Ростовской области рассказали, что спят по очереди

Жители аварийного, грозящего обрушением дома на Гагарина, 42 в Гукове Ростовской области, сообщили RostovGazeta, что вынуждены спать по очереди. Пока одни спят — другие дежурят, чтобы в случае обрушения предупредить всех остальных жителей о необходимости выскочить на улицу.