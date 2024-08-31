«Дом движется»: почему жители аварийного дома на Гагарина в Гукове спят по очереди

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В редакцию RostovGazeta обратилась многодетная мать из Гуково Светлана Авдеева. Она побывала в аварийном, грозящем обрушением, трехэтажном доме на Гагарина, 42. И ужаснулась, увидев, в каких условиях живут люди.
«Из двух квартир семьи с детьми оттуда съехали — сняли другое жилье. Страшно там находиться, — отмечает Светлана. — На потолке третьего этажа дыры насквозь, через них видно солнце и небо».
По словам жильцов, дом был признан аварийным еще в 2016 году, а в 2017 выяснилось, что он грозит обрушением.
«В 2019 году нас обещали переселить, но только на словах. Обещали переселить и в 2022 году. А в 2023 году нас обязали сделать новую экспертизу, дескать, предыдущие уже устарели», — отмечает жительница дома Надежда.
Жительница Татьяна добавляет, что проживающие в доме собрали требуемую сумму денег, привлекли компанию для выполнения работ. Но новая экспертиза не стала утешительной. Как говорят собеседники, она показала, что состояние дома только ухудшилось.
«На чердаке раньше щели были по 13 сантиметров, а теперь стали еще больше. Наверху все сгнило, — рассказывает Надежда. — В этом году у нас нет дождей и сухость страшная. Примерно в 2-3 часа ночи дом дает сильные щелчки. Например, у меня и у соседки постоянно лопаются обои. Сейчас приехал сосед с первого этажа, показывает, как у него несущая стена лопнула, и плитка в коридоре полностью просела. То песок, то жужалка сыпятся с чердака. Лежим и прислушиваемся — успеем убежать если что, или нет».
По словам жильцов, для того, чтобы посмотреть, насколько быстро «дом движется», установили «маячки».
«Как нам объяснили — „так, хотя бы можно предотвратить трагедию“, — говорит гуковчанка. — Приехал мужчина. Только начал зубилом работать, а оно как жахнуло — полтора ведра песка и жужалки потоком сразу насыпалось».
Люди рассказывают, что им предлагали переехать в маневренный фонд — в комнаты общежития, площадью 9 квадратных метров.
«Но позвольте, а мебель свою куда девать? Арендовать квартиру для мебели, а самим жить в общежитии?» — недоумевают люди.
Гуковчане переживают, что их дом может разрушится в любой момент.
«Он же без фундамента, а в подвале находится шахтная выработка. Раньше под нами были шахты», — объясняют жильцы.
Разъяснить ситуацию с разрушающимся домом на Гагарина в Гуково на момент публикации не удалось из-за выходных. Редакция направила официальный запрос в администрацию Гуково. Информацию уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как дежурившим батайчанам, охраняющим свое имущество в доме после пожара, выдали каски для защиты от падающих с крыши кирпичей.