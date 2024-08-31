Двое школьников на мопеде попали под колёса «Газели» в Таганроге

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Авария произошла 30 августа на улице Яблочкина в Таганроге. В районе дома №41 15-летний водитель мопеда «Альфа» на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу «Газели», и та просто снесла мопед.
Сильные травмы получили сам водитель мопеда и его 16-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице.
Ранее 15-летний подросток и взрослый получили травмы после лобового ДТП в Ростовской области. Авария произошла также 30 августа, но на трассе в Сальском районе. Водитель ВА3-21074, в которой ехал подросток, решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвр, спровоцировав ДТП.