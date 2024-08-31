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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Двое подростков пострадали в ДТП в Таганроге

Двое школьников на мопеде попали под колёса «Газели» в Таганроге

31 августа 2024, 14:06
Фото: 1MI
Двое подростков пострадали в ДТП в Таганроге
Двое подростков пострадали в ДТП в Таганроге, подробностями аварии поделились в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла 30 августа на улице Яблочкина в Таганроге. В районе дома №41 15-летний водитель мопеда «Альфа» на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу «Газели», и та просто снесла мопед.

Сильные травмы получили сам водитель мопеда и его 16-летний пассажир. Сейчас они находятся в больнице.

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Ранее 15-летний подросток и взрослый получили травмы после лобового ДТП в Ростовской области. Авария произошла также 30 августа, но на трассе в Сальском районе. Водитель ВА3-21074, в которой ехал подросток, решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвр, спровоцировав ДТП.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Таганрог#Транспорт#Сальский район#Происшествия
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