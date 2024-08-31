Двое школьников на мопеде попали под колёса «Газели» в Таганроге

Ранее 15-летний подросток и взрослый получили травмы после лобового ДТП в Ростовской области. Авария произошла также 30 августа, но на трассе в Сальском районе. Водитель ВА3-21074, в которой ехал подросток, решил совершить обгон, но не убедился в безопасности манёвр, спровоцировав ДТП.