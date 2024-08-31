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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Новочеркасске снова откроют военное училище связи

Ещё одно училище для военных откроют в Ростовской области

31 августа 2024, 12:02
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Новочеркасске снова откроют военное училище связи
В Новочеркасске снова откроют военное училище связи, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Ростовской области решили воссоздать Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Там будут готовить офицеров-связистов.

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Первый набор курсантов проведут в 2026 году. Предполагается, что ежегодно училище будет выпускать более тысячи специалистов. Обучение в вузе займёт пять лет. Выпускникам будет присваивать звание лейтенанта и квалификацию «инженер».

Власти Новочеркасска уточняли, что получать образование в училище можно будет бесплатно.

Ранее омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.

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