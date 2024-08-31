Ещё одно училище для военных откроют в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Ростовской области решили воссоздать Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Там будут готовить офицеров-связистов.
Первый набор курсантов проведут в 2026 году. Предполагается, что ежегодно училище будет выпускать более тысячи специалистов. Обучение в вузе займёт пять лет. Выпускникам будет присваивать звание лейтенанта и квалификацию «инженер».
Власти Новочеркасска уточняли, что получать образование в училище можно будет бесплатно.
Ранее омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата.