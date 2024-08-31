Как заключить контракт с Минобороны и какие положены льготы

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
По информации правительства Ростовской области, для того, чтобы стать участником СВО, есть два варианта. Первый — оформить контракт на военную службу. Второй — присоединиться к добровольческому отряду.
Для этого нужно прийти в военкомат по месту проживания и заявить о своем желании подписать контракт или вступить в добровольческий состав.
Для удобства можно воспользоваться сервисом «Госуслуги», чтобы выбрать подходящий военкомат и записаться для выполнения необходимых процедур.
С вопросами о службе по контракту следует обращаться на горячую линию — 117.
Условия для зачисления на контрактную военную службу включают:
• возраст от 18 лет;
• успешное прохождение медкомиссии.
Чтобы присоединиться к добровольческому отряду необходимо:
• быть гражданином РФ;
• иметь опыт армейской службы или на военных сборах. Также подходят занятия стрельбой, работа в силовых структурах, участие в охотничьем клубе или членство в казачьем сообществе;
• возраст должен быть не более 60 лет.
В Ростовской области было принято решение о повышении единовременных выплат для лиц, подписавших контракт на службу. Чтобы претендовать на получение этой суммы, необходимо подписать бумаги с 27 июля по 31 августа, а срок действия контракта должен превышать один год.
При выполнении этих условий сумма выплаты составит 1,2 миллиона рублей.
Кроме того, президент России Владимир Путин утвердил указ, касающийся разового пособия для тех, кто заключит контракт на службу. Согласно этому документу, гражданам, которые оформят такой договор с 1 августа до конца текущего года, перечислят 400 тысяч рублей.
Таким образом, подписанный в августе контракт в регионе принесет выплату в размере 1,6 миллиона рублей.
Военные из Ростовской области, принимавшие участие в специальной операции, больше не обязаны платить налоги на землю и транспорт. Также, для участников СВО отменены штрафы за просрочку или неполную оплату за жилье, коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт.
Люди, участвующие в СВО и удостоенные звания Героя России, могут получить безвозмездно участок земли в Ростовской области. Участок выделяется для постройки жилья, гаража или для ведения садового хозяйства.
Обычные военные вправе рассчитывать на возмещение затрат по проведению газа в размере до 100 тысяч рублей за жилое пространство.
Кроме того, участники СВО могут без оплаты посещать государственные музеи, расположенные в Ростовской области.
В список входят оказание содействия в поиске подходящей работы и предоставление бесплатной юридической помощи.
Также положены отпуска раз в полгода.
Ранее в Ростовской области дополнительные меры поддержки распространялись исключительно на семьи военных, которые заключили свои контракты внутри региона. Однако, по решению властей региона, это ограничение было отменено. Теперь жители региона и их родственники смогут воспользоваться этими льготами вне зависимости от того, где именно был подписан контракт.
Меры включают в себя предоставление бесплатных горячих обедов для студентов и школьников, возможность получения бесплатного дополнительного образования, внеочередное зачисление в детские сады, освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в детсадах.
В Ростовской области практически на четверть выросло количество желающих отправиться на военную службу, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
После случившегося в Курской области, жители донского региона начали активно вступать в ряды военных. Количество желающих заключить контракты возросло на 20%. Среди тех, кто приходят, есть как профессиональные военные, так и обычные граждане.
Перед подписанием контрактов кандидаты проходят медицинское обследование, психологические тесты и личные собеседования. После получения всех оценок новобранцев назначают на место службы с учетом их предпочтений.