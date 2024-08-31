Как заключить контракт с Минобороны и какие положены льготы

Люди, участвующие в СВО и удостоенные звания Героя России, могут получить безвозмездно участок земли в Ростовской области. Участок выделяется для постройки жилья, гаража или для ведения садового хозяйства.



Обычные военные вправе рассчитывать на возмещение затрат по проведению газа в размере до 100 тысяч рублей за жилое пространство.



Кроме того, участники СВО могут без оплаты посещать государственные музеи, расположенные в Ростовской области.